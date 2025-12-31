Manifestantes interrumpen discurso de Sheinbaum durante su visita al Hospital General en Tulancingo. Foto: X: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diferentes manifestantes interrumpieron el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su visita al Hospital General en Tulancingo, Hidalgo.

Este sábado, al arribo de la mandataria un grupo de trabajadores del sector salud exigieron la liberación de un médico que se encuentra en el Centro de Readaptación Social de Pachuca pese a que, afirmaron, es inocente.

Entre los manifestantes también había integrantes del movimiento antorchista de Hidalgo y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y todos lanzaron diferentes consignas.

Por ello, la mandataria interrumpió su discurso un momento para pedir a los asistentes que voten “a mano alzada” para determinar si ella podía terminar su participación antes de escuchar a los inconformes.

Los asistentes mostraron su apoyo a la presidenta quien, finalmente, pudo continuar su participación.