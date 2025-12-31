Ofrecen recompensa de 100 mil pesos por policía que disparó a jóvenes en Zitácuaro

FGE de Michoacán ofrece recompensa por el policía Carlos Anaya Florencio, presunto responsable de homicidio calificado y lesiones. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MICHOACÁN (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), emitió una cédula de búsqueda y recompensa de 100 mil pesos para dar con el paradero del policía de tránsito que disparó el pasado 7 de diciembre a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta en el municipio de Zitácuaro.

María de los Ángeles “E”, de 23 años de edad y su acompañante Irving David “C”, de 20 años, viajaban sobre la calle Guillermo Prieto del centro de ciudad de Zitácuaro, cuando de manera inesperada se les emparejó una unidad de la Guardia Civil en la que viajaban Carlos Alberto Anaya Florencio, elemento de la Guardia Civil del Estado de Michoacán y comisionado de Tránsito Municipal y tras una persecución les disparó a los jóvenes dejando herido de gravedad a Irving David y causándole la muerte a María de Los Ángeles.

La persecución se detuvo casi en la esquina con Pípila de Zitácuaro, cuando el inculpado se encontraba en un punto de revisión y presuntamente accionó su arma de fuego en contra de la pareja, provocando la muerte de la mujer y lesiones al hombre.

Posteriormente el oficial huyó del lugar de los hechos y regresó al punto del operativo inicial para más tarde llegar a la base de su destacamento y abandonar su arma de cargo y su servicio sin informar lo ocurrido a sus superiores. Desde ese momento, se desconoce el paradero del oficial Carlos Alberto Anaya Florencio.

Carlos Torres Piña, fiscal del estado de Michoacán dio a conocer que se ofrece una recompensa de hasta 100 mil pesos para quien proporcione información que permita la ubicación, localización y detención del investigado.

Carlos Alberto Anaya Florencio es un policía de 30 años, de complexión media, tez morena clara, cabello lacio, nariz mediana, orejas medianas y frente amplia.

Recompensa por Carlos Alberto Anaya Florencio: Foto: FGE Michoacán.

La información podrá ser proporcionada de manera directa ante la FGE o a través de los canales oficiales señalados en la cédula pública.

Los familiares de las víctimas han clamado por justicia desde el momento de los hechos y han organizado manifestaciones públicas para exigir que se castigue al responsable de la agresión.

La madre de María de los Ángeles, ha mencionado en entrevistas ofrecidas a medios locales que su hija no tenía antecedentes penales y que desconoce el motivo de la persecución ese día a los jóvenes. El único sobreviviente del ataque ya ha declarado sobre los hechos ante la FGE, y aún se encuentra hospitalizado.