Reportan la captura en Culiacán de “El Sagitario”, operador del “Chapo Isidro” (Video)

Aarón Ibarra

CULIACÁN, Sin. (apro).- En vísperas del Año Nuevo, autoridades federales desplegaron un operativo que derivó en la captura de Pedro Inzunza Noriega “El Sagitario”, operador de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro”, líder de la escisión de la facción de los Beltrán Leyva.

El operativo se desplegó en la colonia Guadalupe, zona céntrica de Culiacán, alrededor de las 4 de la tarde. También se reportó la aprehensión de tres presuntos sicarios más.

Pedro Inzunza formaba parte de la facción del Chapo Isidro, escisión del Cártel de Sinaloa de los Beltrán Leyva y es padre del Pedro Inzunza Coronel “El Pichón”, abatido en Choix en noviembre último durante un operativo para su captura.

El despliegue fue realizado por efectivos de las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Versiones de vecinos señalan que hubo cierre de calles en el sector desde la avenida Ciudades Hermanas esquina con Nicolás Bravo hacia el norte sobre esta misma calle hasta Río Elota.

Inzunza Noriega, de 62 años, es señalado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los principales socios del “Chapo Isidro” señalado por lavado de dinero, narcotráfico, acusado en mayo último por una corte norteamericana.