Tras 16 días de espera, liberan aguinaldo a trabajadores de la UAEM

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández. Foto: Especial

MORELOS (apro) .- Tras 16 días de espera, trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibieron el pago de su aguinaldo, confirmaron autoridades universitarias e integrantes de los Sindicatos de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y Administrativos (STAUAEM), quienes también agradecieron las gestiones de la gobernadora Margarita González Saravia ante la Federación.

A través de la circular interna número 11, difundida por vías oficiales minutos antes de las 15:00 horas del martes 30 de diciembre, la Secretaría General de la UAEM, encabezada por María Delia Adame Arcos, informó que, por indicaciones de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, se logró garantizar el pago de esta prestación mediante la obtención de recursos financieros extraordinarios, lo que permitirá cerrar el ejercicio fiscal 2025 sin afectar los compromisos laborales de la institución.

En el comunicado, la administración universitaria expresó su reconocimiento a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, así como al gobierno federal, por el respaldo brindado para asegurar el cumplimiento de esta obligación laboral.

La dispersión del recurso se realizará conforme al siguiente calendario: los pagos electrónicos en Banco Santander y otras instituciones bancarias se reflejarán el 30 de diciembre de 2025 a partir de las 15:00 horas; el pago directo en la sucursal Santander-UAEM se efectuará el 31 de diciembre en su horario habitual, mientras que el pago a través del Servicio Panamericano se llevará a cabo únicamente el 31 de diciembre, en los horarios y sedes previamente establecidos.

En entrevista exclusiva para esta periodista, Victoria Morelos Domínguez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), confirmó que el pago del aguinaldo ya se encontraba en proceso tras la notificación oficial de la liberación del recurso.

“Ya se hizo llegar por parte de la secretaria general la notificación para el pago correspondiente de la prestación del aguinaldo para todos los trabajadores de la UAEM. Ya se está realizando el pago correspondiente”, afirmó.

La dirigente sindical informó que, una vez iniciado el pago, quedó desactivado el emplazamiento a huelga previsto para el 19 de enero, al cumplirse lo establecido en el contrato colectivo de trabajo.

“Ya se está dando cumplimiento con este pago, se está cumpliendo con lo establecido en el contrato”, sostuvo.

No obstante, precisó que el sindicato dará seguimiento al tema en la audiencia de conciliación programada para este martes con autoridades universitarias, en la que se analizará tanto el retraso registrado en 2025 como las medidas preventivas para el próximo ejercicio fiscal.

“Estaremos tratando este tema, no solamente el incumplimiento fuera de los tiempos de este año, sino también ver con la autoridad lo que corresponde al siguiente año y evitar que esta situación se repita en 2026”, señaló.

Victoria Morelos recordó que las dificultades financieras de la universidad se arrastran desde hace varios años y han impactado en distintos momentos a los trabajadores administrativos.

“Desde 2015 comenzamos con esta problemática; en un inicio afectó incluso el pago de nóminas, llegamos a quedarnos algunos meses sin cobrar”, expresó.

Si bien reconoció que actualmente los adeudos son menores, advirtió que el presupuesto sigue siendo insuficiente para cubrir la totalidad de los compromisos económicos de la institución, como el mantenimiento de infraestructura y el pago oportuno de salarios.

En ese contexto, hizo un llamado a las cámaras de diputados, tanto local como federal, para que en el Presupuesto de Egresos 2026 se contemplen los recursos necesarios que garanticen la viabilidad financiera de la UAEM.

Por su parte, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) informó que, tras gestiones realizadas de manera conjunta con la Administración Central, se concretó el pago del aguinaldo correspondiente a 2025 para las y los trabajadores académicos sindicalizados.

Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Central del SITAUAEM reconoció la paciencia y el voto de confianza de su base sindical, y destacó las gestiones encabezadas por la rectora Viridiana Aydeé León Hernández ante instancias estatales y federales.

El sindicato también agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia, al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como a diputadas y diputados federales por Morelos, cuyas gestiones contribuyeron a la solución del pago y a la continuidad de las actividades universitarias en un contexto de estabilidad laboral.

De acuerdo con el SITAUAEM, este resultado otorga certeza económica a más de 3 mil 500 trabajadoras y trabajadores académicos sindicalizados, activos y jubilados, lo que permite mantener la operación académica y administrativa de la institución.

Finalmente, el sindicato reiteró su compromiso con la defensa de la universidad y subrayó que la UAEM debe mantenerse al margen de intereses ajenos a su función sustantiva en docencia, investigación, cultura, ciencia, deporte y tecnología, reafirmando su carácter como una de las principales universidades públicas del país.