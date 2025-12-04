Agricultores de Coahuila bloquean parcialmente la carretera Piedras Negras-MÃ©xico

Coahuila
Agricultores de Coahuila bloquean parcialmente la carretera Piedras Negras-MÃ©xicoLos productores exigen queÂ se suspenda la aprobaciÃ³n de la Ley de Aguas Nacionales y que la presidentaÂ ClaudiaÂ SheinbaumÂ destine mayores apoyos para el campo.
SALTILLO, Coah. (apro).- Productores agrÃcolas y ganaderos del norte de Coahuila realizaron una protesta sobre la carretera 57, Piedras Negras-MÃ©xico, en el municipio de Allende, para exigir que se suspenda la aprobaciÃ³n de la Ley de Aguas Nacionales y que la presidenta Claudia Sheinbaum destine mayores apoyos para el campo.
Los manifestantes colocaron varios tractores sobre uno de los carriles de norte a sur, y posteriormente se ubicaron vehÃculos particulares en el sentido contrario dejando solo un carril abierto la circulaciÃ³n en cada sentido. El miÃ©rcoles por la tarde hicieron lo mismo y se comprometieron a no realizar bloqueos.
Javier Medina, representante de los productores que se manifestaron, explicÃ³ que seguirÃ¡n este tipo de acciones hasta encontrar una respuesta por parte de las autoridades federales.
â€œNosotros estamos esperando que haya una respuesta del gobierno federal y nos apoye para poder tener el subsidio del agua y se regularicen todos los tÃtulos de concesiÃ³n y lo que haya pendiente en trÃ¡mite", dijo.
En la manifestaciÃ³n participan productores de nuez, forraje y ganaderos, que aseguran serÃ¡n afectados con las nuevas disposiciones en materia del agua.
â€œHay gente que estÃ¡ negociando en la Ciudad de MÃ©xico, pero no hemos tenido una respuesta positiva y es por eso que estamos nosotros acÃ¡ con esta presiÃ³n y ver si podemos ayudarlos allÃ¡", dijo.
El representante de los manifestantes sostuvo que no se trata de incomodar a la poblaciÃ³n y por ello jamÃ¡s obstaculizaron el paso de unidades de carga o particulares, pero piden comprensiÃ³n hacia su protesta.
La manifestaciÃ³n se ocurriÃ³ a la altura del kilÃ³metro 53, donde se ubicaba la antigua garita. Dicha vÃa es la utilizada por el transporte de carga hacia Estados Unidos, asÃ como particulares que constantemente se trasladan desde el norte del estado de Coahuila hacia el interior.
Sostuvo que los productores agrÃcolas y ganaderos resultarÃ¡n severamente afectados con las nuevas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Los daÃ±os, dijo, son de tipo patrimonial debido a que las concesiones ya no podrÃ¡n heredarlas.
Aunque se trata de una problemÃ¡tica de Ãndole federal, sostuvo que tambiÃ©n esperan que autoridades del gobierno de Coahuila intervengan en apoyo a los productores de la regiÃ³n.