Agricultores de Coahuila bloquean parcialmente la carretera Piedras Negras-MÃ©xico

El bloqueo de agricultores en el municipio de Allende. Foto: Especial

SALTILLO, Coah. (apro).- Productores agrÃ­colas y ganaderos del norte de Coahuila realizaron una protesta sobre la carretera 57, Piedras Negras-MÃ©xico, en el municipio de Allende, para exigir que se suspenda la aprobaciÃ³n de la Ley de Aguas Nacionales y que la presidenta Claudia Sheinbaum destine mayores apoyos para el campo.

Los manifestantes colocaron varios tractores sobre uno de los carriles de norte a sur, y posteriormente se ubicaron vehÃ­culos particulares en el sentido contrario dejando solo un carril abierto la circulaciÃ³n en cada sentido. El miÃ©rcoles por la tarde hicieron lo mismo y se comprometieron a no realizar bloqueos.

Javier Medina, representante de los productores que se manifestaron, explicÃ³ que seguirÃ¡n este tipo de acciones hasta encontrar una respuesta por parte de las autoridades federales.

â€œNosotros estamos esperando que haya una respuesta del gobierno federal y nos apoye para poder tener el subsidio del agua y se regularicen todos los tÃ­tulos de concesiÃ³n y lo que haya pendiente en trÃ¡mite", dijo.

En la manifestaciÃ³n participan productores de nuez, forraje y ganaderos, que aseguran serÃ¡n afectados con las nuevas disposiciones en materia del agua.

â€œHay gente que estÃ¡ negociando en la Ciudad de MÃ©xico, pero no hemos tenido una respuesta positiva y es por eso que estamos nosotros acÃ¡ con esta presiÃ³n y ver si podemos ayudarlos allÃ¡", dijo.

El representante de los manifestantes sostuvo que no se trata de incomodar a la poblaciÃ³n y por ello jamÃ¡s obstaculizaron el paso de unidades de carga o particulares, pero piden comprensiÃ³n hacia su protesta.

La manifestaciÃ³n se ocurriÃ³ a la altura del kilÃ³metro 53, donde se ubicaba la antigua garita. Dicha vÃ­a es la utilizada por el transporte de carga hacia Estados Unidos, asÃ­ como particulares que constantemente se trasladan desde el norte del estado de Coahuila hacia el interior.

Sostuvo que los productores agrÃ­colas y ganaderos resultarÃ¡n severamente afectados con las nuevas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Los daÃ±os, dijo, son de tipo patrimonial debido a que las concesiones ya no podrÃ¡n heredarlas.

Aunque se trata de una problemÃ¡tica de Ã­ndole federal, sostuvo que tambiÃ©n esperan que autoridades del gobierno de Coahuila intervengan en apoyo a los productores de la regiÃ³n.