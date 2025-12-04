Alcalde de Tula niega que la Policía esté rebasada por el crimen organizado (Video)

PACHUCA, Hgo. (apro).- El presidente municipal de Tula de Allende, Hidalgo, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, negó que el Mando Coordinado en materia de seguridad, en el que participa tanto su municipio como la Secretaría estatal en la materia, con el refuerzo de la Guardia Nacional, esté rebasado ante el poder de fuego del crimen organizado, tras los últimos acontecimientos de alto impacto, como la masacre del centro nocturno “La Resaka” la madrugada del 29 de noviembre, con saldo de seis muertos y ocho heridos.

El edil, sin embargo, reconoció un déficit superior al 50 por ciento en su policía, con menos de 200 elementos cuando requieren al menos 400 para una población que supera los 115 mil habitantes y es sede de la refinería Miguel Hidalgo, la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, así como de empresas cementeras y de la industria de la construcción.

El alcalde también negó omisiones o complicidad de su corporación policial en el combate a la delincuencia, en una ciudad donde grupos delictivos disputan el control de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar hidrocarburos mediante tomas clandestinas, más giros que incluyen el narcomenudeo y la extorsión.

“Las corporaciones de gobierno yo creo que es todo lo contrario, se viene haciendo un trabajo muy importante, muy coordinado. Este tema (el robo de hidrocarburo) no es privativo del municipio ni del estado, es consecuencia de muchos años de olvido en este tema”, sostuvo el edil, al tiempo de asegurar que ataques como el del bar “La Resaka” son “reacciones de lo mucho que se ha trabajado (en el combate al crimen) en este lapso de tiempo (sic)” por parte de los gobiernos de los tres niveles.

“No podemos hablar sólo de la policía municipal”, porque mediante el Mando Coordinado, operan en conjunto con la corporación estatal “con esa estrategia de fortalecernos y no hacer esfuerzos aislados”, añadió.

Al asegurar que el Mando Coordinado no está rebasado expuso los hechos delictivos de alto impacto, como el del centro nocturno La Resaka, son “reacciones de los grupos delictivos” por la actuación de las policías, aunque la narrativa del Gabinete de Seguridad estatal es que los ataques han sido directos entre organizaciones confrontadas: Los H y Los Solas.

Es decir, según la versión oficial que presentó en conferencia de prensa el Gabinete de Seguridad el pasado primero de diciembre, este suceso no deriva de una reacción por el combate al crimen, sino del intento de aniquilamiento de un hombre cercano a un líder delictivo de la región, El Cuquis, por un comando enviado por un rival, El Perico.

Además, el jefe de la policía estatal, Salvador Cruz Neri, señaló que con “trabajos de inteligencia” habían ubicado que el bar era “centro de reunión” de miembros de agrupaciones delictivas.

El alcalde fue cuestionado por qué no han logrado prever las acciones criminales y evitar ataques armados como el del bar “La Resaka”, así como homicidios con armas de fuego en un municipio que, según las autoridades estatales, es parte de una disputa territorial, pues la policía municipal, en éste y otros ataques previos en centros nocturnos como el del bar People el 2 de agosto de 2024 (siete heridos) o el multihomicidio del 6 de agosto de este año en la colonia San Lorenzo (cuatro muertos), ha llegado hasta tiempo después de la fuga de los sicarios, al reconocimiento de cadáveres.

“Desde nuestra llegada hechos hecho todo lo posible en la parte de la administración municipal; hemos dotado a nuestros elementos de drones, cascos, chalecos, patrullas”, expuso el edil, entrevistado en Pachuca previo a una conferencia de prensa en la que se anunció una consulta pública en Tula, Atitalaquia y Tlaxcoapan para determinar si el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal se instala en estos municipios.

Previamente, Martínez Reséndiz había asegurado que no toleraría alguna posible complicidad u omisión de su policía en el combate al crimen, aunque afirmó que, hasta el momento, no tiene “indicios” de ello.

Sobre la regulación a los centros nocturnos, el alcalde expuso que “muchos de estos lugares vienen renovando sus licencias hace varios años”, las cuales, agregó, “se han expedido con diversos horarios”.

Aunque no respondió quién debía corroborar el cierre del bar “La Resaka” a la una de la mañana, porque el ataque ocurrió aproximadamente 30 minutos después de su hora de cese de funciones, el edil anticipó que pasarán a Cabildo una propuesta de nueva reglamentación, además de reconocer que “se incurrió en autorizar licencias que abarcaban varios giros indebidamente”, aunque responsabilizó a las administraciones previas.

“Lamentamos el tema que ocurrió. Nosotros quisiéramos estar con seguridad personalizada para cada establecimiento, pero desgraciadamente son hechos que no se pueden prever”, indicó.

En Tula hay un campamento de la Guardia Nacional, más una base de Seguridad Pública del estado y la corporación municipal. Tras la masacre en “La Resaka”, las autoridades de los tres niveles acordaron reforzar la vigilancia y operativos, “pero presencia permanente Tula ya tiene, y tiene muy fuerte”, aseveró el alcalde.