Asesinan a golpes a una bebé y balean a otra en Jalisco

GUADALAJARA Jal. (apro).- En un lapso de 24 horas se registraron dos casos de violencia extrema contra bebés en distintos puntos del estado de Jalisco. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes en ambos casos.

En el primer caso, una bebé de 16 meses que residía en la colonia Loma Linda de Tlaquepaque murió el domingo tras ser golpeada por su padrastro en la cara, espalda y pecho, además de una fractura en una de sus piernas, informó la vicefiscal en la Fiscalía de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas.

“El pasado 30 de noviembre fuimos informados de que había una menor de edad de 16 meses que había fallecido en una clínica de Linz en Guadalajara. Personal de la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes comenzaron de inmediato las investigaciones que incluyó, por supuesto, la entrevista de la madre de la menor fallecida.

“La mujer indicó a los policías de investigación que, horas antes, su pareja sentimental, de nombre Alberto Martín 'N', se encontraba en un cuarto en el domicilio familiar supuestamente jugando con la niña cuando escuchó un fuerte golpe y escuchó el llanto de la menor.

“La mujer dice que al cabo de las horas la niña estuvo vomitando y él le observó moretones en el cuerpo, por lo que decide llevarla a recibir atención médica, donde finalmente fallece. En el cuerpo de la menor fueron encontradas marcas de huellas de violencia, de golpes en cara, espalda y pecho, además de presentar una fractura en una de sus piernas”, indicó Blanca Trujillo, vicefiscal.

Alberto Martín “N” fue detenido y este miércoles se celebró la audiencia de formulación de imputación por el delito de feminicidio; el detenido quedó con medida cautelar de prisión preventiva. La continuación de la audiencia para determinar si el juez lo vinculará a proceso será el próximo lunes.

Bebé de 2 meses resulta herida de bala; el agresor está libre

En tanto que este lunes, en el municipio de Encarnación de Díaz, una bebé 2 meses resultó herida por un arma de fuego.

Las lesiones fueron ocasionadas por un hombre que al parecer buscaba tener una relación con la abuela de la bebé. La versión es que el hombre dejó el arma en una mesa y se detonó, pero las autoridades están determinando si fue intencional o accidental.

"Derivado de las investigaciones que se tienen dentro de la carpeta de investigación, algunos testimonios por parte de familiares, la progenitora de la misma bebé, tenemos ubicado a esta persona como un sujeto que aparentemente pretendía tener una relación sentimental con la abuela. Esta persona aparentemente deja su arma de fuego que traía de sus pertenencias dentro de un buró y posteriormente se acciona. Estamos todavía en la investigación para ver si este tema fue accidental o doloso”, explicó el vicefiscal regional, Alejandro Torres Ramírez.

En cuanto al estado de salud de la bebé lesionada por arma de fuego se informó que está grave, pero ha ido evolucionando poco a poco y está en un rango estable en el área de pediatría del Antiguo Hospital Civil. El dueño del arma está libre.