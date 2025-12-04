España aprueba extraditar a México a sacerdote acusado de abuso sexual en casa hogar de Jalisco

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La Fiscalía de Jalisco está a la espera de que España concrete la entrega de un sacerdote y misionero originario de Zaragoza, quien es señalado por abusar de tres niñas de 10, 12 y 13 años dentro de una casa hogar en el estado.

La Audiencia Nacional española aprobó la extradición en una resolución emitida el 27 de octubre de 2025.

“En el tema del sacerdote, la Fiscalía de Jalisco no ha sido notificada formalmente sobre el tema de la extradición y del resultado. Sabemos que España le informa a FGR o a Interpol México, pero Jalisco no ha recibido una notificación oficial sobre el trámite, pero vamos a estar atentos en cuanto recibamos algún tipo de notificación ya de manera oficial, estaremos haciéndoles a ustedes extensivo cómo va el trámite. Efectivamente la investigación está aquí en Jalisco y se está llevando por la investigación donde hay tres víctimas menores de edad afectadas”, apuntó la vicefiscal, Blanca Trujillo Cuevas.

El sacerdote, nacido en 1967, fue detenido en Zaragoza el 28 de marzo de 2025. Durante el proceso se mantuvo en libertad provisional. Su entrega fue solicitada por las autoridades mexicanas con base en dos órdenes de aprehensión giradas en 2023 y 2024 por jueces de control de Jalisco, derivadas de las denuncias de tres menores que lo acusaron de agresiones sexuales.

De acuerdo con el Auto Nº 553/2025 de la Audiencia Nacional -Sala de lo Penal, Sección 1-, las acusaciones corresponden a presuntos delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores agravados.

Las víctimas, identificadas como Julia (13 años), Lourdes (12) e Inocencia (10), relataron tocamientos en distintas partes del cuerpo, ocurridos en 2022 durante confesiones o conversaciones con el misionero dentro del albergue.

El Tribunal español desestimó los argumentos de la defensa y determinó que procede la extradición bajo el principio de doble incriminación, pues los hechos son delitos tanto en México como en España. Concluyó, además, que los ilícitos no han prescrito en ninguna de las dos jurisdicciones.

Aunque el tratado bilateral permite denegar la entrega de nacionales, la Sala optó por no hacerlo para que el proceso se desarrolle en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde viven las víctimas y se concentran las pruebas.

También rechazó el alegato de riesgo de tratos inhumanos en centros penitenciarios mexicanos, al considerar que no existe evidencia de una violación sistemática de derechos humanos que impida la entrega.

La resolución establece que el religioso deberá ser puesto a disposición de las autoridades mexicanas para enfrentar proceso penal por las carpetas administrativas 10.162/2022 y 6.555/2022.