Mujeres tarahumaras migran más que los hombres; escasez de agua provoca cambio en roles familiares

SALTILLO, Coah., (apro) .- Las comunidades indígenas de Chihuahua han visto cómo los roles se han modificado y actualmente es la mujer la que migra, mientras que el hombre se queda para sembrar la parcela, donde las condiciones ambientales lo permitan debido a la escasez de agua que se presenta.

Marisol Cruz Espinoza, coordinadora de economía solidaria en el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena CEDAIN, quien, junto con más de 20 personas procedentes de 15 de las 30 comunidades tarahumaras que representan, llegó a la ciudad de Saltillo para coordinar el trueque de sus artesanías por productos de limpieza y alimentos y de esa manera poder sostenerse.

“Por el cambio climático que ha habido los aguajes no se han recuperado y no se guarda suficiente humedad por lo que se están secando los manantiales y todo lo que nos abastecía de agua. Las comunidades siembran maíz y frijol, pero la temporada ha cambiado por falta de agua y ya no es el barbecho en los meses de marzo a mayo; esto es lo que causa que en muchas comunidades su población tenga que salir a trabajar para conseguir alimentos para sus familias”, explicó.

La migración se ha incrementado en los últimos años, y en las comunidades sólo se quedan los ancianos porque en ocasiones se va toda la familia, pero principalmente las mujeres, mientras los hombres permanecen para hacer actividades relacionadas con la agricultura, donde aún puedan tener acceso al agua.

“Ahora en estos tiempos está cambiando mucho los roles y antes era el hombre el que salía, pero ahora es la mujer la que se va, incluso con todos y sus hijos. El hombre se queda a sembrar lo poquito que pueda en su parcela; lo que se alcance a regar y la mujer es la que tiene que irse a trabajar fuera, porque en el tema del trueque la mayoría son mujeres artesanas que trabajan el ware (elaboración de cestos o canastas) y con ello proveen el alimento a las familias”, dijo.

Son 850 familias de las 35 comunidades que participan en las tres áreas donde los acompaña CEDAIN, a fin de que la población pueda sostenerse cuidando su economía a la par de sus tradiciones, así como el medio ambiente y el territorio que les permita la seguridad alimentaria.

Sin embargo, las condiciones naturales y también la presencia del crimen organizado han provocado desestabilidad en estas comunidades generando la salida de la población.

“Los maestros nos platican que se quedan con dos o tres alumnos porque todos se van a trabajar. Se van rumbo a Cuauhtémoc y Jiménez, o hacia Sinaloa y Sonora, en la producción de manzana, tomate chile y nuez”, señaló.

José Dionisio Gutiérrez Osorio, originario del municipio de Urique, manifestó que la población tiene muchos problemas para acceder a una buena alimentación, derivado de que la falta de agua les impide sembrar sus propios productos, como históricamente lo hacían.

“La situación del agua es muy crítica ya que en tiempos de calor escasea. En el CEDAIN nos apoyan con las cosechas de agua, que es la única forma de poder adquirirla", señalo y afirmó que son alrededor de 150 mil personas que integran la comunidad tarahumara en distintos municipios.

Las mujeres y hombres procedentes de dichas comunidades indígenas de Chihuahua recibieron el apoyo de un centro comercial para realizar esta actividad de trueque, que consiste en entregar una artesanía elaborada por ellos a cambio de distintos productos de la canasta básica, debido a que la seguridad alimentaria se ve amenazada durante esta temporada decembrina.

“En Chihuahua la gente está acostumbrada que tiene más a la mano o fácil acceso a estos productos tarahumaras y no tuvimos buena respuesta. Por eso empezamos a buscar las alternativas de salir a otros lugares en donde no sea tan conocida esta artesanía y que les den el valor que tienen y aquí en Saltillo siempre ha habido éxito", señaló Jessica García, representante de CEDAIN.

Alguno de los productos que solicitaban eran artículos de higiene y limpieza, así como harina, sardina, atún, café, latas de chile, azúcar y galletas que llevarán a la población indígena de Chihuahua.