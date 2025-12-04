Protestan en cuartel de la Guardia Nacional por agresiones contra reporteros

La protesta de reporteros en el cuartel de la Guardia Nacional en Chilpancingo. Foto: Luis Daniel Nava

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Reporteros protestaron en la comandancia de la Guardia Nacional (GN) de Chilpancingo para exigir respeto a su labor tras una agresiÃ³n verbal contra una mujer periodista.

Al mediodÃ­a, mÃ¡s de 50 periodistas arribaron a las instalaciones a la comandancia de la GN al sur de Chilpancingo para protestar con pancartas, consignas y un mitin.

Noticias Relacionadas Abandonan tres cuerpos desmembrados en la Autopista del Sol

Desde adentro y de la caseta del cuartel, agentes fotografiaron a los reporteros y desplegaron un dron con cÃ¡mara de videovigilancia.

La reportera Alexsa Bello relatÃ³ que el elemento militar le gritÃ³ "Â¡pinche periodista, pinche vieja amarillista!"

AsegurÃ³ que no es la Ãºnica ocasiÃ³n que reciben un trato hostil.

El pasado 18 de julio, en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, agentes de la GN llamaron "bestias" a reporteros que cubrÃ­an un hecho de violencia.

AcusÃ³ que la denuncia que realizÃ³ en su cuenta personal de Facebook fue tirada por cuentas desconocidas.

Foto: Luis Daniel Nava

El dirigente en Chilpancingo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, JesÃºs Saavedra, pidiÃ³ a la GN limitarse a su labor y permitir trabajar a los periodistas.

DenunciÃ³ que la policÃ­a ministerial ha tratado de impedir la labor de reporteros al apuntar lÃ¡mparas con estrobos hacia sus rostros.

Ernesto Franco, de la AsociaciÃ³n de Reporteros de InformaciÃ³n Policiaca, pidiÃ³ respeto a la GN, a la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero y a la PolicÃ­a Estatal.

LlamÃ³ a la ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a atender a la prensa de Guerrero. En dos ocasiones les han cancelado reuniones para tratar el tema, dijo.

Al lugar llegaron agentes del Enlace JurÃ­dico de la GN.

AhÃ­, el periodista Sergio Ocampo, director de la Radio UAG, pidiÃ³ a la corporaciÃ³n dignificar su labor porque con los reporteros se van a seguir viendo en las coberturas.

En la protesta acudieron representantes de la ComisiÃ³n Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Unidad Estatal de ProtecciÃ³n a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Los enlaces jurÃ­dicos de la GN pidieron a la reportera canalizar su denuncia al Ã³rgano interno de control de la instituciÃ³n de seguridad pÃºblica.

La asociaciÃ³n civil ComunicaciÃ³n e InformaciÃ³n de la Mujer (CIMAC) ha registrado 106 agresiones contra mujeres periodistas en Guerrero del 2012 al 2025.

La organizaciÃ³n advierte que este aÃ±o, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, serÃ¡ el mÃ¡s violento contra las mujeres periodistas.