Protestan en cuartel de la Guardia Nacional por agresiones contra reporteros

Guerrero
Protestan en cuartel de la Guardia Nacional por agresiones contra reporterosMÃ¡s de 50 periodistas arribaron a las instalaciones a la comandancia de la Guardia Nacional al sur de Chilpancingo para protestar con pancartas y consignas.
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Reporteros protestaron en la comandancia de la Guardia Nacional (GN) de Chilpancingo para exigir respeto a su labor tras una agresiÃ³n verbal contra una mujer periodista.
Al mediodÃa, mÃ¡s de 50 periodistas arribaron a las instalaciones a la comandancia de la GN al sur de Chilpancingo para protestar con pancartas, consignas y un mitin.
Desde adentro y de la caseta del cuartel, agentes fotografiaron a los reporteros y desplegaron un dron con cÃ¡mara de videovigilancia.
La reportera Alexsa Bello relatÃ³ que el elemento militar le gritÃ³ "Â¡pinche periodista, pinche vieja amarillista!"
AsegurÃ³ que no es la Ãºnica ocasiÃ³n que reciben un trato hostil.
El pasado 18 de julio, en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, agentes de la GN llamaron "bestias" a reporteros que cubrÃan un hecho de violencia.
AcusÃ³ que la denuncia que realizÃ³ en su cuenta personal de Facebook fue tirada por cuentas desconocidas.
El dirigente en Chilpancingo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, JesÃºs Saavedra, pidiÃ³ a la GN limitarse a su labor y permitir trabajar a los periodistas.
DenunciÃ³ que la policÃa ministerial ha tratado de impedir la labor de reporteros al apuntar lÃ¡mparas con estrobos hacia sus rostros.
Ernesto Franco, de la AsociaciÃ³n de Reporteros de InformaciÃ³n Policiaca, pidiÃ³ respeto a la GN, a la FiscalÃa General del Estado de Guerrero y a la PolicÃa Estatal.
LlamÃ³ a la ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a atender a la prensa de Guerrero. En dos ocasiones les han cancelado reuniones para tratar el tema, dijo.
Al lugar llegaron agentes del Enlace JurÃdico de la GN.
AhÃ, el periodista Sergio Ocampo, director de la Radio UAG, pidiÃ³ a la corporaciÃ³n dignificar su labor porque con los reporteros se van a seguir viendo en las coberturas.
En la protesta acudieron representantes de la ComisiÃ³n Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Unidad Estatal de ProtecciÃ³n a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Los enlaces jurÃdicos de la GN pidieron a la reportera canalizar su denuncia al Ã³rgano interno de control de la instituciÃ³n de seguridad pÃºblica.
La asociaciÃ³n civil ComunicaciÃ³n e InformaciÃ³n de la Mujer (CIMAC) ha registrado 106 agresiones contra mujeres periodistas en Guerrero del 2012 al 2025.
La organizaciÃ³n advierte que este aÃ±o, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, serÃ¡ el mÃ¡s violento contra las mujeres periodistas.