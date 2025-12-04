Guerrero

Protestan en cuartel de la Guardia Nacional por agresiones contra reporteros

MÃ¡s de 50 periodistas arribaron a las instalaciones a la comandancia de la Guardia Nacional al sur de Chilpancingo para protestar con pancartas y consignas.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
jueves, 4 de diciembre de 2025 · 23:42

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Reporteros protestaron en la comandancia de la Guardia Nacional (GN) de Chilpancingo para exigir respeto a su labor tras una agresiÃ³n verbal contra una mujer periodista. 

Al mediodÃ­a, mÃ¡s de 50 periodistas arribaron a las instalaciones a la comandancia de la GN al sur de Chilpancingo para protestar con pancartas, consignas y un mitin. 

Desde adentro y de la caseta del cuartel, agentes fotografiaron a los reporteros y desplegaron un dron con cÃ¡mara de videovigilancia. 

La reportera Alexsa Bello relatÃ³ que el elemento militar le gritÃ³ "Â¡pinche periodista, pinche vieja amarillista!" 

AsegurÃ³ que no es la Ãºnica ocasiÃ³n que reciben un trato hostil. 

El pasado 18 de julio, en la carretera Chilpancingo-Chichihualco, agentes de la GN llamaron "bestias" a reporteros que cubrÃ­an un hecho de violencia. 

AcusÃ³ que la denuncia que realizÃ³ en su cuenta personal de Facebook fue tirada por cuentas desconocidas. 

Foto: Luis Daniel Nava

El dirigente en Chilpancingo del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, JesÃºs Saavedra, pidiÃ³ a la GN limitarse a su labor y permitir trabajar a los periodistas.  

DenunciÃ³ que la policÃ­a ministerial ha tratado de impedir la labor de reporteros al apuntar lÃ¡mparas con estrobos hacia sus rostros. 

Ernesto Franco, de la AsociaciÃ³n de Reporteros de InformaciÃ³n Policiaca, pidiÃ³ respeto a la GN, a la FiscalÃ­a General del Estado de Guerrero y a la PolicÃ­a Estatal. 

LlamÃ³ a la ComisiÃ³n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a atender a la prensa de Guerrero. En dos ocasiones les han cancelado reuniones para tratar el tema, dijo. 

Al lugar llegaron agentes del Enlace JurÃ­dico de la GN. 

AhÃ­, el periodista Sergio Ocampo, director de la Radio UAG, pidiÃ³ a la corporaciÃ³n dignificar su labor porque con los reporteros se van a seguir viendo en las coberturas. 

En la protesta acudieron representantes de la ComisiÃ³n Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y de la Unidad Estatal de ProtecciÃ³n a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. 

Los enlaces jurÃ­dicos de la GN pidieron a la reportera canalizar su denuncia al Ã³rgano interno de control de la instituciÃ³n de seguridad pÃºblica. 

La asociaciÃ³n civil ComunicaciÃ³n e InformaciÃ³n de la Mujer (CIMAC) ha registrado 106 agresiones contra mujeres periodistas en Guerrero del 2012 al 2025. 

La organizaciÃ³n advierte que este aÃ±o, ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, serÃ¡ el mÃ¡s violento contra las mujeres periodistas. 

Más de
Guerrero Chilpancingo periodistas Guardia Nacional

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias