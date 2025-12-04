Vinculan a proceso al ‘Sister Hong’ de Mérida; así operaba el esquema de extorsión

La Fiscalía de Quintana Roo informó hoy la vinculación a proceso de Juan Pablo “N”. El caso revela un esquema de extorsión que inició en un sitio web.. Foto: FGE/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó hoy que un juez dictó auto de vinculación a proceso contra Juan Pablo “N”, detenido en Mérida en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Yucatán. De acuerdo con el boletín oficial emitido por la institución, el hombre es investigado por su probable participación en hechos constitutivos del delito de extorsión en agravio de una víctima de identidad reservada. El detenido fue trasladado al municipio de Benito Juárez después de cumplimentarse la orden de aprehensión.

El caso tomó relevancia porque el imputado utilizaba un perfil en línea en el que se hacía pasar por mujer para contactar a hombres, modalidad que derivó en comparaciones públicas con el caso internacional conocido como “Sister Hong”. La detención en Mérida se llevó a cabo tras una denuncia presentada en Quintana Roo, donde se desarrolló la primera parte de la investigación.

Cómo se dio el primer contacto y el inicio de las exigencias

El boletín de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión detalla que la víctima estableció comunicación con Juan Pablo “N” a través de un sitio web. Conforme avanzó la interacción, el imputado ejerció mecanismos de presión que incluyeron exigencias económicas. Según la Fiscalía, la primera solicitud fue de tres mil pesos, acompañada de amenazas relacionadas con la divulgación de información personal.

Días después, Juan Pablo “N” volvió a contactar a la víctima y reiteró la misma solicitud económica. La Fiscalía informó que la víctima realizó el depósito solicitado. Al día siguiente, el imputado elevó la exigencia a 12 mil pesos. La víctima declaró que no contaba con ese monto y solo pudo entregar mil 800 pesos.

La secuencia continuó con una tercera comunicación. La Fiscalía expuso que, tras el incumplimiento del pago completo, el imputado exigió 20 mil pesos y advirtió que, de no recibirlos, enviaría las conversaciones a familiares de la víctima.

El operativo y el traslado tras la orden de aprehensión

Después de la denuncia presentada, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo solicitó la orden de aprehensión ante un juez de control. La autoridad judicial la otorgó, y el operativo se realizó en Mérida con apoyo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. La detención ocurrió mientras el imputado utilizaba vestimenta femenina, elemento que coincidía con reportes previos sobre su modo de operar mediante perfiles en línea con identidad femenina.

Tras la captura, el hombre fue trasladado a Quintana Roo. De acuerdo con la Fiscalía, el juez de control impuso prisión preventiva como medida cautelar por dos años o el tiempo que dure el proceso. La Fiscalía señaló que continúa con el proceso de investigación complementaria para integrar datos adicionales.

Qué deben saber hoy los usuarios de apps y sitios de citas

La información del caso muestra un esquema de extorsión que inicia con el contacto digital y evoluciona hacia incrementos progresivos de exigencias económicas. Este tipo de casos ocurre cuando las víctimas comparten información personal o material que después puede ser usado como medio de presión.

Autoridades recomiendan no compartir datos personales, fotografías o material íntimo con perfiles cuya identidad no esté verificada. La Fiscalía de Quintana Roo reiteró que los intentos de extorsión deben denunciarse de inmediato para evitar que las exigencias aumenten. También indicó que es importante conservar conversaciones, capturas de pantalla y detalles del contacto para facilitar el seguimiento.

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, en reportes previos, pidió extremar precauciones en aplicaciones de citas y no realizar pagos ante amenazas. Indicó que las víctimas deben acudir a las líneas de emergencia 9-1-1 o 089 y presentar denuncias formales para activar protocolos de investigación.

Qué se sabe del apodo “Sister Hong”

El apodo surgió por comparaciones públicas con un caso registrado en China en 2025, donde un hombre identificado en redes como “Sister Hong” usó identidad femenina para contactar a personas en plataformas digitales. Aunque la comparación surgió en notas informativas y redes sociales, la Fiscalía de Quintana Roo no ha relacionado formalmente ambos casos. El vínculo entre ellos se limita al uso de perfiles con identidad falsa y posteriores presiones económicas o de divulgación de información.