Asesinan a tres mujeres de una familia en una tienda en Tlapacoyan, Veracruz

XALAPA, Ver., (apro) .- Tres mujeres de una familia fueron asesinadas la noche del jueves en una tienda del municipio de Tlapacoyan, en la zona central de Veracruz. Un hombre ingresó al negocio y disparó contra ellas.

Las víctimas fueron identificadas como María Elena Moguel, su hija Karla Méndez y su nieta Yoselin Reséndiz. Atendían una tienda familiar ubicada cerca de la carretera a Atzalan.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al establecimiento y abrió fuego. Dos mujeres murieron en el sitio y una más falleció después de ser trasladada de emergencia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por el ataque en Tlapacoyan.

Este crimen ocurrió en un contexto de violencia sostenida contra mujeres en Veracruz.

El lunes 1 de diciembre, una mujer y su hija fueron asesinadas dentro de su vivienda en Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo.

Al día siguiente, personas armadas que viajaban en motocicleta atacaron una vivienda en la colonia Chamizal de Atoyac, donde murieron una mujer y un hombre.

El 3 de diciembre fue hallado el cuerpo de una mujer flotando en un río de Tuxpan, luego de que un ciudadano alertó a las autoridades, al observar aves carroñeras en la zona.

Datos del Secretariado Ejecutivo Nacional señalan que Veracruz contabiliza 33 feminicidios de enero a octubre de este año.

La entidad mantiene desde 2016 una Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, bajo la cual se han registrado más de 690 feminicidios.