Estiman pérdidas de 100 millones de pesos diarios por bloqueo en garita Mexicali-Calexico

ENSENADA, BC (apro).- A casi dos días de bloqueo en la garita comercial Mexicali-Calexico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del municipio de Mexicali, Baja California, estimó que podrían perderse 100 millones de pesos diarios por la protesta de productores contra la aprobación de la Ley General de Aguas.

Octavio Sandoval López, presidente del organismo, y Cristian Apodaca del Ángel, tesorero de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) Mexicali, lo declararon este viernes 5 de diciembre en rueda de prensa realizada en la capital bajacaliforniana.

El bloqueo comenzó la tarde del jueves 4 de diciembre por parte de agricultores, además de organizaciones como el Consejo Estatal de Trigo de Baja California y la Delegación Local del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicali.

Para bloquear la vía han llevado maquinaria pesada e incluso montaron un campamento; participan tanto del Valle de Mexicali como productores de San Luis Río Colorado, Sonora, según los datos que se han difundido.

En general, el también llamado Puerto de Entrada Este de Calexico es un cruce fronterizo que conecta a Mexicali con las ciudades estadunidenses de California y Calexico.

“El problema que tenemos en la garita es que están detenidas las entradas a los camiones que vienen de Estados Unidos y los camiones que van hacia Estados Unidos. Tiene un doble efecto: el problema es que no está llegando la mercancía”, explicó Sandoval López.

Agregó que es la mercancía para generar procesos o transformarse, que tienen uno o dos días de inventario, y que de no llegar se “paralizaría” la industria; la otra, es las importaciones para consumo, como pollo o alimentos, que de momento no se puede importar, ejemplificó.

“Con números que estuve haciendo, el impacto que estamos considerando es de 100 millones de pesos diarios. Ese es el impacto que está teniendo en la economía porque nuestra economía está paralizada”, aseveró el presidente del CCE Mexicali.

Octavio Sandoval López indicó que son mil 800 camiones diarios los que cruzan la frontera en este punto, por lo que empieza a perderse la mercancía, además de que forma parte de una cadena logística mundial.

“En el caso de las importaciones, pues mientras tengamos inventario, pero las empresas tienen inventario de tres o cuatro días”, reiteró.

Apodaca del Ángel citó que representan 135 empresas, 90 mil empleos directos y 300 mil indirectos.

“Las pérdidas son incalculables en este momento y si se alarga este proceso, pues estamos hablando de uno de los meses más importantes del año en cuestiones de exportación”, comentó.

Agregó que la presidencia del organismo busca soluciones en la Ciudad de México con diferentes dependencias federales, y analizan cuáles aduanas podrían utilizar para facilitar el tránsito de la mercancía.

“Prácticamente se está perdiendo el día completo: es algo que se tiene que redireccionar y ahorita dependemos mucho de que se facilite el tránsito en el ‘check-point’ que está en La Rumorosa, para efectos de acceder a las aduanas de Tecate y de Tijuana”, dijo el tesorero de Index.