Secuestro
Intento de secuestro en Naucalpan moviliza a locatarios tras escuchar gritos (VIDEO)Un intento de secuestro en Naucalpan fue frustrado por locatarios que escucharon los llamados de auxilio de una joven. El vehÃculo fue detenido y tres individuos quedaron bajo investigaciÃ³n.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Un intento de secuestro ocurrido en calles de Naucalpan, Estado de MÃ©xico, fue frustrado por locatarios que escucharon los gritos de auxilio de una joven que viajaba dentro de un automÃ³vil en movimiento. El hecho, registrado en video por testigos, ocurriÃ³ el martes 2 de diciembre sobre la avenida Gustavo Baz, en la zona de San Bartolo.
El 3 de diciembre de 2025, la joven pidiÃ³ ayuda desde un vehÃculo rojo mientras el auto avanzaba por la vialidad. En las imÃ¡genes se observa que la vÃctima intentÃ³ sacar medio cuerpo por la ventana y gritÃ³ repetidamente para llamar la atenciÃ³n de las personas que se encontraban en los comercios cercanos.
Los gritos alertaron a vendedores, mecÃ¡nicos y trabajadores de negocios ubicados en la zona, quienes salieron a la vÃa pÃºblica cuando identificaron que la joven pedÃa auxilio. Algunos locatarios se acercaron al vehÃculo para intentar que se detuviera, mientras otros solicitaron apoyo a elementos de seguridad que circulaban por el Ã¡rea.
Locatarios intervienen y aseguran el vehÃculo
Las personas que se encontraban en la avenida rodearon el automÃ³vil para impedir que siguiera avanzando. SegÃºn los reportes difundidos por la prensa, el vehÃculo logrÃ³ avanzar unos metros hasta llegar a la calle JosÃ© Becerril, donde finalmente fue inmovilizado.
Elementos de la policÃa municipal y estatal se aproximaron al punto tras recibir el aviso de los locatarios. Los agentes detuvieron a tres personas que viajaban en el auto. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la autoridad correspondiente para determinar su situaciÃ³n jurÃdica.
La identidad de la vÃctima no fue difundida pÃºblicamente y hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni sobre su declaraciÃ³n formal ante la autoridad.
Autoridades investigan el caso
El material videogrÃ¡fico del incidente se compartiÃ³ ampliamente en redes sociales, donde usuarios seÃ±alaron la intervenciÃ³n de los locatarios como un factor que permitiÃ³ que la joven saliera del vehÃculo. Las imÃ¡genes muestran el momento en que la vÃctima desciende del auto despuÃ©s de que este se detuvo.
Los detenidos permanecen bajo investigaciÃ³n. La autoridad determinarÃ¡ su situaciÃ³n legal una vez que se recopilen las declaraciones de los involucrados y se analicen las pruebas recabadas en el lugar.
Video del incidente genera reacciones en redes
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El video, que circulÃ³ durante la tarde y noche del 3 de diciembre, muestra que el automÃ³vil avanzaba entre el trÃ¡nsito cuando la joven comenzÃ³ a pedir ayuda. Usuarios que compartieron el material destacaron que los locatarios actuaron en cuanto escucharon los gritos.
En el registro se observa que varios hombres se aproximan al vehÃculo, lo rodean e impiden que siga su camino. La joven logrÃ³ descender una vez que el automÃ³vil se detuvo, mientras los presentes solicitaron apoyo a la policÃa.
Los tres detenidos fueron puestos a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico, aunque no se difundieron los nombres de los sujetos por tratarse de informaciÃ³n restringida durante el proceso.