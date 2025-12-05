Intento de secuestro en Naucalpan moviliza a locatarios tras escuchar gritos (VIDEO)

Intento de secuestro en Naucalpan moviliza a comerciantes y termina con tres detenidos.. Foto: Captura de pantalla de video

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Un intento de secuestro ocurrido en calles de Naucalpan, Estado de MÃ©xico, fue frustrado por locatarios que escucharon los gritos de auxilio de una joven que viajaba dentro de un automÃ³vil en movimiento. El hecho, registrado en video por testigos, ocurriÃ³ el martes 2 de diciembre sobre la avenida Gustavo Baz, en la zona de San Bartolo.

El 3 de diciembre de 2025, la joven pidiÃ³ ayuda desde un vehÃ­culo rojo mientras el auto avanzaba por la vialidad. En las imÃ¡genes se observa que la vÃ­ctima intentÃ³ sacar medio cuerpo por la ventana y gritÃ³ repetidamente para llamar la atenciÃ³n de las personas que se encontraban en los comercios cercanos.

Los gritos alertaron a vendedores, mecÃ¡nicos y trabajadores de negocios ubicados en la zona, quienes salieron a la vÃ­a pÃºblica cuando identificaron que la joven pedÃ­a auxilio. Algunos locatarios se acercaron al vehÃ­culo para intentar que se detuviera, mientras otros solicitaron apoyo a elementos de seguridad que circulaban por el Ã¡rea.

Locatarios intervienen y aseguran el vehÃ­culo

Las personas que se encontraban en la avenida rodearon el automÃ³vil para impedir que siguiera avanzando. SegÃºn los reportes difundidos por la prensa, el vehÃ­culo logrÃ³ avanzar unos metros hasta llegar a la calle JosÃ© Becerril, donde finalmente fue inmovilizado.

Elementos de la policÃ­a municipal y estatal se aproximaron al punto tras recibir el aviso de los locatarios. Los agentes detuvieron a tres personas que viajaban en el auto. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la autoridad correspondiente para determinar su situaciÃ³n jurÃ­dica.

La identidad de la vÃ­ctima no fue difundida pÃºblicamente y hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud ni sobre su declaraciÃ³n formal ante la autoridad.

Autoridades investigan el caso

El material videogrÃ¡fico del incidente se compartiÃ³ ampliamente en redes sociales, donde usuarios seÃ±alaron la intervenciÃ³n de los locatarios como un factor que permitiÃ³ que la joven saliera del vehÃ­culo. Las imÃ¡genes muestran el momento en que la vÃ­ctima desciende del auto despuÃ©s de que este se detuvo.

Los detenidos permanecen bajo investigaciÃ³n. La autoridad determinarÃ¡ su situaciÃ³n legal una vez que se recopilen las declaraciones de los involucrados y se analicen las pruebas recabadas en el lugar.

Video del incidente genera reacciones en redes

El video, que circuló durante la tarde y noche del 3 de diciembre, muestra que el automóvil avanzaba entre el tránsito cuando la joven comenzó a pedir ayuda. Usuarios que compartieron el material destacaron que los locatarios actuaron en cuanto escucharon los gritos.

Esta tarde una joven pidiÃ³ auxilio al salir por la ventana de un vehÃ­culo rojo que circulaba por la Av. Gustavo Baz; policÃ­as estatales y municipales intervinieron cerca de la calle JosÃ© Becerril y aseguraron a tres personas para investigaciÃ³n, mientras la joven fue resguardada. pic.twitter.com/DgescLbwcc — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) December 3, 2025

En el registro se observa que varios hombres se aproximan al vehÃ­culo, lo rodean e impiden que siga su camino. La joven logrÃ³ descender una vez que el automÃ³vil se detuvo, mientras los presentes solicitaron apoyo a la policÃ­a.

Los tres detenidos fueron puestos a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico, aunque no se difundieron los nombres de los sujetos por tratarse de informaciÃ³n restringida durante el proceso.