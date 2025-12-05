Localizan con vida a periodista desaparecido en Reynosa

REYNOSA, Tamps. (apro).- El periodista Baruch Alejandro Loya Morales fue localizado con vida luego que había sido reportada su desaparición desde ayer jueves.

En las primeras horas trascendió la desaparición del periodista independiente propietario de la página digital Inovamedianoticias, junto con el vehículo de su propiedad.

Fue poco después del mediodía cuando su esposa publicó en su portal de noticias que el periodista había sido localizado "sano y salvo y ya se encuentra conmigo".

Informó que Loya Morales acudió ante las autoridades judiciales a rendir su declaración de los hechos

Hasta el momento no se ha informado nada sobre los motivos de su desaparición.