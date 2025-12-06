Abogado obtiene amparo contra la Ley de Ciberasedio en Puebla

La Ley de Ciberasedio fue aprobada por el Congreso de Puebla. Foto: Facebook Delfina Pozos

PUEBLA, Pue. (apro).- El abogado César Pineda Zárate obtuvo el amparo de la justicia federal contra la llamada Ley de Ciberasedio que aprobó el Congreso de Puebla el pasado mes de julio.

Horacio Óscar Rosete Mentado, juez tercero de Distrito Federal en Materia Administrativa del Sexto Circuito otorgó una sentencia definitiva a favor de Pineda Zárate en la que señala como inconstitucional el Artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, en el cual se tipifica el delito de ciberasedio.

En su sentencia, el juez señaló que, por sus términos ambiguos, este artículo podría ser un “medio represivo” que atente contra la libertad de expresión.

La reforma aprobada por el Congreso local señala que comete el delito de ciberasedio quien, a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.

Aunque este fallo protege únicamente al abogado, abre la puerta para que otros ciudadanos puedan ganar amparos contra esta llamada ley o se defiendan en caso de ser acusados de ciberasedio.

La reforma fue criticada por organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, así como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Cabe recordar que con el apoyo de Artículo 19, Proyecto Justicia Común (Projuc) y Propuesta Cívica, organizaciones de la sociedad civil, redes de periodistas y colectivos de personas defensoras de derechos humanos de Puebla también promovieron juicios amparos contra la tipificación del delito de ciberasedio, que ahora están en curso.

De acuerdo con las agrupaciones especialistas en libertad de expresión, la poca claridad de esta reforma al Código Penal de Puebla podría derivar en la persecución y criminalización del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y realmente “beneficia a quienes busquen frenar el libre flujo informativo, ya que puede ser explotada y manipulada, con facilidad, para inhibir e intimidar”.