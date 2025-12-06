Empresarios de NL rechazan el aumento de impuesto propuesto por Samuel García

MONTERREY, NL (apro).- Ante la propuesta del gobierno de Samuel García de elevar el Impuesto Sobre Nóminas del 3 al 4 por ciento, representantes de la iniciativa privada de Nuevo León manifestaron su total rechazo argumentando que afectaría a las pymes, provocaría desempleo y aumentaría la informalidad.

Además del incremento solicitado al ISN, el gobierno de Samuel García ha planteado un endeudamiento de 14 mil millones de pesos. Ambas solicitudes han sido rechazadas por las bancadas del PRI, PAN y Morena, lo que ha estancado la negociación para la aprobación del presupuesto del siguiente año.

En conferencia de prensa, representantes de al menos 20 cámaras empresariales y organismos del sector productivo de Nuevo León afirmaron estar en contra de la creación de nuevos impuestos, como lo ha propuesto el gobierno estatal en el Paquete Fiscal 2026 entregado en fechas pasadas al Legislativo.

Acompañado de los dirigentes de Caintra, Canirac, Canadevi, Coparmex, entre otros, el presidente del Consejo Consultivo de Canaco, Fernando Canales Stelzer declaró que ya de por sí la industria de la entidad se enfrenta a un momento complicado derivado del aumento de aranceles internacionales, la desaceleración económica, la inflación y el incremento en costos operativos, considerar la imposición de un aumento sería contraproducente para la población.

“Han presionado severamente la capacidad de las empresas para crecer, invertir y mantener empleos. En este contexto adverso, proponer incrementos impositivos resulta no solo inoportuno, sino contrario al interés público”, dijo.

Llamó a los diputados de Nuevo León a que mantenga el interés primordial de proteger el empleo y la competitividad de la entidad, pues el incremento tributario continuaría con la disminución de creación de empleos, que ha bajado un 47 por ciento en el último año.

“De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los primeros 10 meses del 2024 se generaron más de 104 mil nuevas plazas formales laborales. En estos primeros 10 meses del 2025, se generaron menos de 55 mil plazas nuevas formales de trabajo. Esto representa una disminución del 47% en nuestra capacidad para incorporar talento”, declaró el representante de Canaco.

Sostuvo que el gobierno es muy bueno para gastar y muy malo para administrar e invitó a gobernar con responsabilidad y seriedad y dejar de lado las frivolidades: “No debemos ni podemos, ni nos alcanza seguir con una política de gasto basada en autos, moda y rock and roll”.

El presidente de Coparmex, Roberto Cantú, advirtió que las Pymes son el motor esencial para la generación de empleo formal y que en Nuevo León representan casi 2 millones de puestos de empleo formal y que la aprobación del incremento del impuesto las llevaría incluso a desaparecer.

Cantú dio a conocer que realizaron una consulta entre más de 100 de sus socios de pymes para conocer el efecto que el incremento el impuesto les generaría, resultando en que el 94.2% anticipan que se afectarían sus operaciones con un impacto promedio del 6.6% en el incremento de sus costos, además de que casi la mitad dijo que dejaría de contratar personal.

“Y como lo anticipábamos, nueve de cada 10 empresas tendrán un incremento en sus costos laborales, lo cual provocará que un 48% de las pymes suban sus precios y otro 26% reduzca o cancele sus inversiones. También un 42% de las Pymes reducirá sus contrataciones, entre otras muchas afectaciones”.

Subrayó que detonar la informalidad laboral debilita la creación de puestos dignos y acceso a la Seguridad Social, “además se generaría un efecto de menor recaudación ante la disminución de empleos y el crecimiento de las empresas”.

Por su parte, Mauricio de la Garza, presidente del Consejo Cívico advirtió que antes de pensar en aumentar impuestos se debe evaluar si los gobernantes cumplen con su responsabilidad de administrar y gestionar los recursos y si están siendo transparentes en su uso.

“Solicitamos que antes de proponer incrementos o nuevos impuestos, que el gobierno del estado pueda hacer un compromiso público sobre transparentar de manera verificable y técnica el uso de los recursos actuales. Dos, lograr eficiencia en la administración actual. Y tres, reducir sus gastos en proyectos o acciones no prioritarias”.

El presidente de Caintra Nuevo León, Jorge Santos invitó al Congreso y al gobierno estatal a sostener el diálogo, la consulta y el consenso poniendo como prioridad el interés de la sociedad y el desarrollo de la entidad. Sostuvo el desacuerdo general en el incremento de impuestos, principalmente sobre nómina.

Santos afirmó que la entidad ya tiene una gran recaudación, cuestionó que sean las empresas quienes más aportan impuestos y pidió una recaudación eficiente y transparente.

“Hoy 27 de los 31 estados de la República tienen 3% o menos de impuestos sobre nómina. ¿Por qué llevar a Nuevo León al 4% dejándolo en una posición de desventaja en la atracción de inversiones, tanto nacionales como internacionales? Nuevo León ya recauda más de 17 mil millones de pesos de impuestos sobre nómina.

“¿Por qué seguirle cargando a las empresas formales más impuestos para los gastos del Estado? Al gobierno del Estado le pedimos eficiencia en la recaudación de los impuestos ya existentes, así como transparencia en el ejercicio y en el destino de los recursos”, declaró el presidente de Caintra.