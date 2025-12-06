Explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán, deja al menos dos muertos

MORELIA, Mich. (apro).- El Gabinete de Seguridad de Michoacán confirmó la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, que dejó como saldo dos personas muertas y siete heridas.

El ataque fue dirigido contra las autoridades de seguridad comunitaria. La onda expansiva del artefacto explosivo dañó varias viviendas, vehículos particulares, el hospital comunitario y comercios cercanos que a la hora de la explosión aún estaban cerrados.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que fue desplegado un operativo para localizar más artefactos explosivos y a los responsables del ataque, así como unidades de rescate y salvamento, para dar atención a los heridos y a la población.

Habitantes de la localidad reportaron que desde temprana hora de este sábado comenzaron a circular varias camionetas sin placas con hombres encapuchados y con armas largas, lo que generó un ambiente de zozobra, por lo que muchos locales comerciales decidieron no abrir y los mercaderes del fin de semana levantaron sus puestos.

El municipio de Coahuayana está localizado al sureste del estado de Michoacán en la zona costera que colinda con el estado de Colima, a unos 700 kilómetros de Morelia, la ciudad capital.

De acuerdo con versiones extraoficiales, este ataque habría sido perpetrado por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en días pasados habrían sufrido la captura de varios de sus líderes regionales que operan en la zona y se disputan el territorio con Los Viagras y otras células delictivas menores.

A finales del mes de septiembre pasado, el alcalde del municipio de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, del partido de Morena, dio la orden de suspender clases debido a los enfrentamientos de grupos delictivos, hecho que generó que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, le llamará la atención públicamente y aseguró que la situación de inseguridad “está totalmente controlada”.

En esas fechas, los grupos delictivos habían también hecho detonar artefactos explosivos que dejaron como saldo dos personas muertas.