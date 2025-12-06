Frayba y OMCT exigen liberar del CERSS Tapachula a ciudadano hondureño, absuelto de homicidio

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La libertad del ciudadano hondureño Osmán Iván Rubio Bonilla no puede esperar más; a pesar de haber sido absuelto del delito de homicidio el pasado 4 de noviembre de 2025, tras casi 15 años de prisión, Osmán Iván permanece privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 7 (CERSS) de Tapachula, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)

El organismo y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigen al Poder Judicial de Chiapas la liberación inmediata de Rubio Bonilla, cuyo caso señalan es un símbolo de tortura, detención arbitraria y racismo institucional en el sistema de justicia mexicano.

Osmán Iván fue detenido el 2 de mayo de 2011 en el municipio de Huixtla, en un operativo conjunto de la Policía Municipal, Estatal Preventiva (PEP) y Estatal Fronteriza (PEF), sin contar con una orden de aprehensión.

Según su testimonio, durante la detención fue sometido a brutales actos de tortura, fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, descargas eléctricas y agresiones psicológicas, con el objetivo de obligarlo a autoinculparse en diversos delitos.

Estas agresiones fueron documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que registró lesiones compatibles con tortura y emitió la Recomendación 013/2020-R en 2020. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) rechazaron la recomendación.

Los tres procesos penales en su contra, llevados por la FGE de Chiapas, derivan directamente de las declaraciones obtenidas bajo coacción, afirma el Frayba. La Causa penal 177/2023 por el delito de privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada; y la Causa penal 423/2023 Federal por portación de arma de fuego sin licencia

“La libertad de Osmán Iván no es una concesión: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad... Exigimos su liberación inmediata e incondicional”, exigen la ONGs.

El Frayba y la OMCT instan a las autoridades estatales y federales a garantizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura denunciada, acceder a la justicia y reparar las violaciones cometidas contra Osmán Iván Rubio Bonilla, comenzando por su liberación incondicional.

La documentación del Frayba expone irregularidades sistemáticas: fabricación de pruebas, contradicciones policiales, manipulación de peritajes y actuaciones ministeriales que ignoraron las denuncias tempranas de tortura.

La CEDH incluso descartó la flagrancia invocada por las autoridades, confirmando que la detención no ocurrió en el lugar de los hechos del supuesto secuestro.

Tras casi 15 años de prisión preventiva prolongada, el Frayba y la OMCT denuncian que el proceso de Osmán Iván ha estado marcado por violaciones al debido proceso, racismo y ausencia de una investigación efectiva.

Ante la impunidad sostenida por el Estado mexicano, ambas organizaciones presentaron en agosto de 2024 una denuncia formal ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025 (número 4740/2025), la cual está pendiente de resolución.

Absolución reciente, detención vigente: Poder Judicial del Estado

Fuentes del Poder Judicial del estado de Chiapas confirmaron que este 4 de diciembre se dictó una sentencia absolutoria en favor de Osmán Iván por el delito de Homicidio Calificado en agravio de Patricia Noemí Canales Zúñiga.

A pesar de esta victoria legal y de haber sido absuelto de otra causa de homicidio, el 4 de noviembre de 2025, el ciudadano hondureño sigue privado de su libertad debido a que está pendiente de resolverse la causa penal 177/2023 por el delito de tentativa de secuestro agravado y delincuencia organizada. Esta causa se encuentra en la etapa de juicio.

Las fuentes judiciales indicaron que, con las constancias del expediente y la acreditación de la tortura, es posible que se pueda proyectar una sentencia absolutoria antes de finalizar el año en la causa restante.