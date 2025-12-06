Gobierno de Sinaloa emite boletín por viaje de simpatizantes de la 4T a la CDMX

Gobierno de Sinaloa expresa su apoyo a la Cuarta Transformación. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El gobierno de Sinaloa, a través de su coordinación de comunicación social, compartió cómo información oficial el viaje de simpatizantes a la Ciudad de México al evento convocado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para “celebrar” los siete años de la administración morenista.

El comunicado tipo foto nota difundió imágenes y un texto de cuatro párrafos en donde informa sobre el viaje de apoyo de una comitiva sinaloense al evento de la presidenta Sheinbaum.

“La presencia masiva de sinaloenses dejó claro que Sinaloa continúa siendo una de las fuerzas humanas más firmes y comprometidas con la Cuarta Transformación, acompañando este movimiento con unidad, convicción y esperanza”, señaló el último párrafo del comunicado.

La información, sin embargo, no fue compartida en redes sociales institucionales, estuvo limitada únicamente al grupo de difusión oficial de comunicación social, cuya dirección es ocupada por Cuauhtémoc Chacón Mendoza.

El gobernador Rubén Rocha Moya no aparece en las fotografías ni el comunicado, así como no tiene publicaciones al respecto en sus redes sociales.

No así su exsecretario de gobierno, ahora Senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez quien colgó una imagen en su cuenta de X.

También compartió en su cuenta de X fotos y un mensaje la senadora Imelda Castro Castro, quien junto a Enrique Inzunza se encuentran en un proceso de búsqueda de la candidatura a la gubernatura en la elección de 2027.