Más de 5 mil estudiantes de la UAGro fueron acarreados a festejo de la 4T en Zócalo de la CDMX. Foto: Facebook Javier Saldaña

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Trabajadores del gobierno de Guerrero de Evelyn Salgado, simpatizantes de políticos que buscan ser candidatos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) fueron acarreados al mitin de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

La madrugada de este sábado desde Chilpancingo, así como de otras ciudades importantes de la entidad, autobuses y camionetas tipo Urvan salieron con rumbo a la Ciudad de México para estar presentes en el mitin por los siete años de la llegada del gobierno de Morena.

En la capital del estado, decenas de unidades de transporte público rentadas se apostaron alrededor del Parque Margarita Maza de Juárez.

El jueves por la tarde, en su informe de actividades 2024-2025, el tres veces rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, presumió que el 90% de los universitarios apoyaron en la elección presidencial a Claudia Sheinbaum y que ahora la respaldan como presidenta.

Y anunció el acarreo de más de 5 mil universitarios.

“Hoy que es nuestra presidenta tenemos que estar con ella en este encuentro el sábado, ahí los directores les informarán, pero sé que se han anotado muchos, me decía el de logística que llevamos más de 5 mil”.

En efecto el numeroso contingente de universitarios llegó hasta el frente del escenario en la plancha del zócalo portando playeras con las iniciales del nombre del rector JSA.

El viernes 19 de septiembre el mismo propietario de la UAGro, Javier Saldaña, encabezó una marcha en la que, según dijo, hubo más de 7 mil universitarios de todas las regiones de la entidad en Chilpancingo para mostrar su respaldo a la presidenta de México, en su primer informe de gobierno.

Los estudiantes fueron condicionados con calificaciones y regalos como tenis y ropa deportiva. Además, el transporte y la alimentación les fue pagada por los directores de las escuelas, informaron en su momento los jóvenes.

En esa ocasión los miles de universitarios sirvieron como valla humana para blindar a la mandataria de protestas de madres buscadores, feministas, maestros y prestadores de servicios turísticos.

El derroche de dinero para cambiar el apoyo de los estudiantes por respaldo político a Javier Saldaña se da en medio de un déficit de la UAGro de más de 600 millones de pesos, de los cuales 500 son por adeudos de indemnización de trabajadores jubilados y fallecidos, más 120 para pagos de fin de año.

Funcionarios y trabajadores del gobierno de Evelyn Salgado también fueron movilizados a la plancha del zócalo en la Ciudad de México.

“A nosotros nos invitaron con gastos pagados y quien gustara ir, nos enlistamos para asistir”, aseguró una empleada de la morenista.

Los senadores Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica, así como la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, aspirantes a candidatos a la gubernatura en 2027, también acarrearon a sus simpatizantes que portaron sombreros y gorras con nombres.