Matan a trailero frente a Ayuntamiento de Culiacán; suman tres homicidios en un día

El Ayuntamiento de Culiacán tras el ataque armado contra un chofer de paquetería. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- El primer viernes decembrino dejó un saldo de tres asesinatos en la capital de Sinaloa, uno de ellos reportado afuera del Ayuntamiento en pleno centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, un chofer de una empresa de paquetería fue atacado a tiros sobre la avenida Álvaro Obregón, principal vialidad de Culiacán. En un intento por escapar del ataque el chofer estrelló su vehículo en la estructura del jardín del Ayuntamiento.

Ese ataque ocurre alrededor de las 19:00 horas de este último viernes, casi de forma paralela a la ceremonia de inauguración de la Verbena Popular encabezada por el alcalde Juan de Dios Gámez Mendivil, quien dejó el evento inmediatamente después de ocurrido el atentado.

Luego del ataque, autoridades aseguraron la pesada unidad en cuyo interior era transportado un vehículo Jeep Gladiator de modelo reciente.

El ataque se da dentro del clima de violencia que prevalece en la ciudad desde hace 15 meses como parte del conflicto entre Chapitos y Mayos.

Junto a los asesinatos en la capital, la Fiscalía registró otros dos casos por homicidio doloso en Tayoltota, comunidad rural del municipio de San Ignacio, una de las zonas más conflictivas en el estado durante este conflicto armado que llegará a 15 meses este martes próximo.