Muere Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero, uno de los 43 normalistas desaparecidos

Genoveva Sánchez, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en Reforma, CDMX. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Genoveva Sánchez Peralta, mamá de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, murió a los 60 años a causa de una complicación de diabetes.

Ya son seis madres y padres fallecidos sin conocer el paradero de sus hijos. La mayoría de los que sobreviven enfrentan enfermedades y, a 11 años del crimen de Estado, los gobiernos federal y estatal no han podido brindar una atención integral a su salud.

“Es lamentable que sigan ocurriendo estos hechos, la salud de los padres se ha agravado a raíz de la desaparición de sus hijos”, expresó el abogado Isidoro Vicario.

Genoveva murió a las 12:40 de la tarde del jueves 5 de diciembre, en la clínica del ISSSTE de Chilpancingo, donde horas antes ingresó grave por una complicación de la diabetes. La enfermedad ya le había causado la amputación de una pierna y estaba en tratamiento de diálisis.

El viernes, su funeral se realizó en su natal Atliaca, una comunidad nahua del municipio de Tixtla de Guerrero. Fue despedida con notas fúnebres de una banda de música de viento, manojos de flores, ofrendas y lágrimas.

Funeral de Genoveva Sánchez, en Atliaca, Guerrero. Foto: Jazmín García.

En su último adiós la acompañaron familiares, amigos, normalistas y padres de los 43.

Tras la desaparición de su hijo y sus 42 compañeros, Genoveva participó en las movilizaciones y acciones de búsqueda por todo el país. Pero en el transcurso de los años su salud se fue deteriorando.

“Ya casi a mediados del periodo de (Andrés Manuel) López Obrador, es cuando ella recae con más dureza en la enfermedad. La incertidumbre, la tristeza, todas las preocupaciones se fueron acumulando y desde hace tres años, sino es que más, dejó de participar”, dijo ayer en Atliaca, Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Israel Caballero Sánchez, hijo de Genoveva, ingresó en el 2014 a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Era su segundo intento.

El comerciante Israel Caballero, esposo de Genoveva Sánchez y padre del normalista, falleció el 15 de agosto de 2014 a causa de un infarto al corazón.

El joven Israel había hecho una promesa en la tumba de su padre, contaron familiares.

“Regresé a la Normal de Ayotzinapa porque tú me lo pediste, no te voy a fallar, voy a terminar y yo voy a velar por la familia”.

Días antes, había nacido la hija del estudiante.

De la comunidad de Atliaca son originarios dos normalistas desaparecidos: Israel Caballero y Abelardo Vázquez Peniten.

En diciembre de 2014, el entonces gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega, había ofrecido plazas en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Secretaría de Educación Guerrero a una de las hermanas y a la pareja del normalista Israel, así como una casa para su mamá Genoveva. La familia que luchaba con todas sus fuerzas por encontrar a Israel rechazó el ofrecimiento.

Graves y abandonados

El abogado del caso Ayotzinapa, Isidoro Vicario Aguilar, informó a Proceso que, a raíz de la desaparición de sus hijos, las madres y padres han padecido enfermedades que se han agravado con el paso de los años.

“Es triste que sigan ocurriendo estos hechos”.

Dijo que hay padres como “don Rafa” a quien le tienen que poner insulina para caminar y lo hace con el apoyo de muletas.

“Es lamentable que una madre más de familia se haya adelantado sin tener noticias de lo que ocurrió claramente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, ni los avances en las investigaciones que indiquen el paradero”, expresó.

El tema de la atención a los padres, que por ley debe brindar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), admitió el abogado, es un tema complicado y hasta la fecha no han podido establecer nada concreto.

“No hemos podido establecer una mesa o mecanismo formal para atención de salud a los padres, cuando se requiere atención médica se solicita de manera aislada”.

Por parte del gobierno estatal de Evelyn Salgado tampoco se concretó nada en el tema de salud, ni en ningún otro, aseguró el abogado.

En agosto de 2024 y a tres años de asumir el cargo, la gobernadora morenista recibió a los padres de los 43.

Los padres que han fallecido son: