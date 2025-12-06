Número de muertos por explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán, aumenta a cinco

MICHOACÁN (apro).- Hasta las 20:00 horas de este sábado fueron reportadas un total de cinco las personas fallecidas por la explosión de un coche bomba en el municipio de Coahuayana, ubicado al noroeste del estado, en la frontera con el estado de Colima.

La explosión se dio este sábado cerca de las 12:00 horas, con una camioneta tipo pickup cargada de explosivos que fue estacionada y detonada frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, según reportaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el estado.

Las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana se encuentran en el corazón de la presidencia municipal, entre la avenida Ignacio López Rayón y la calle de Allende.

De acuerdo a la información oficial que ha surgido hasta el momento, se conoce que la camioneta que detonó habría ingresado por el estado de Colima, precedida de otras camionetas más chicas que transportaban hombres armados y encapuchados.

El conductor del vehículo, del cual no se han dado a conocer mayores pormenores, presuntamente murió al accionar la carga explosiva, mientras que otras cuatro personas que pasaban por el lugar fallecieron a consecuencia del estallido y otras cuando eran trasladadas al hospital.

Una línea de investigación se centra además en una detonación que, presuntamente, estaría relacionada con los hechos, y que en un primer momento se dijo que ocurrió en días pasados por el traslado de explosivos usados para trabajos de minería.

Otro hecho, es una línea de investigación relacionada con los materiales explosivos usados por los propios policías comunitarios que, presuntamente, se habrían combinado con productos químicos de uso agrícola.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos, esto para determinar las causas reales del estallido.

Hasta el momento, las cinco personas fallecidas se encuentran en calidad de desconocidas y otras cinco personas están hospitalizadas en la ciudad de Morelia, en estado crítico.

El gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación y que brindará apoyo a la Fiscalía General de Justicia de esa entidad, a través de peritos especializados en explosivos.

Decenas de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se han traslado al lugar para reforzar la seguridad en la zona e intentar dar con los responsables que en un primer momento se ha relacionado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).