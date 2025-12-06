Turista extranjera muere tras choque de lancha con ballena en Puerto Vallarta

Turista
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una turista estadounidense de 72 aÃ±os muriÃ³ el 5 de diciembre de 2025 despuÃ©s de que la lancha en la que viajaba chocÃ³ contra una ballena frente a Playa Olas Altas, en Puerto Vallarta, Jalisco. La informaciÃ³n fue confirmada por autoridades municipales.
Las autoridades informaron que el incidente ocurriÃ³ alrededor de las 15:30 horas, cuando la embarcaciÃ³n realizaba un recorrido turÃstico en la zona sur del puerto. De acuerdo con los reportes, la ballena emergiÃ³ de forma repentina y golpeÃ³ la lancha, lo que provocÃ³ que la turista perdiera el equilibrio y cayera dentro de la embarcaciÃ³n. Personal de ProtecciÃ³n Civil seÃ±alÃ³ que la mujer sufriÃ³ un traumatismo en la cabeza y muriÃ³ en el lugar.
La segunda pasajera, una turista de aproximadamente 55 aÃ±os, tambiÃ©n resultÃ³ lesionada por el impacto. Los paramÃ©dicos la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un hospital. Expreso reportÃ³ que la mujer presentaba golpes en la cabeza y permaneciÃ³ consciente durante la atenciÃ³n.
Autoridades de Puerto Vallarta confirman deceso y operaciÃ³n de rescate
El director de ProtecciÃ³n Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Jorge Misael LÃ³pez Muro, dijo a medios locales que la embarcaciÃ³n operaba en su ruta habitual y que el choque ocurriÃ³ sin previo aviso. IndicÃ³ que la lancha permaneciÃ³ navegable despuÃ©s del impacto y que los tripulantes solicitaron apoyo de inmediato.
Elementos de ProtecciÃ³n Civil, PolicÃa Municipal y personal del cuerpo de guardavidas acudieron al punto luego de recibir la alerta. A su llegada, confirmaron el fallecimiento de la turista estadounidense. El cuerpo permaneciÃ³ dentro de la embarcaciÃ³n hasta que personal del Servicio MÃ©dico Forense realizÃ³ el levantamiento correspondiente. La FiscalÃa del Estado abriÃ³ una carpeta para documentar el incidente.
Los reportes preliminares seÃ±alan que la embarcaciÃ³n privada se dirigÃa hacia una zona frecuentada por visitantes que buscan actividades recreativas en el mar. TambiÃ©n indican que las condiciones del clima eran favorables y que la tripulaciÃ³n mantenÃa su trayecto regular.
Inicio de temporada de ballenas y navegaciÃ³n turÃstica en la regiÃ³n
La temporada oficial de avistamiento de ballenas en la regiÃ³n del PacÃfico central inicia en diciembre, cuando los cetÃ¡ceos llegan a las costas de Jalisco y Nayarit para su ciclo reproductivo. Las embarcaciones turÃsticas aumentan su actividad en estas fechas, aunque el recorrido en el que viajaban las turistas no formaba parte de un tour de avistamiento segÃºn los reportes.
El accidente reactivÃ³ la presencia de cuerpos de emergencia en la zona costera sur del puerto, donde cada aÃ±o se registra un incremento de navegaciÃ³n recreativa. Las autoridades marÃtimas revisaron la embarcaciÃ³n despuÃ©s del impacto y reportaron que la estructura mostrÃ³ daÃ±o moderado sin riesgo inmediato de hundimiento. Los responsables de la lancha quedaron a disposiciÃ³n de las autoridades para proporcionar informaciÃ³n sobre el trayecto, las condiciones de navegaciÃ³n y el protocolo que siguieron tras el suceso.