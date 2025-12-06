Turista extranjera muere tras choque de lancha con ballena en Puerto Vallarta

Operativos de emergencia se activaron tras el impacto entre una lancha y un cetÃ¡ceo en la zona sur de Puerto Vallarta.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Una turista estadounidense de 72 aÃ±os muriÃ³ el 5 de diciembre de 2025 despuÃ©s de que la lancha en la que viajaba chocÃ³ contra una ballena frente a Playa Olas Altas, en Puerto Vallarta, Jalisco. La informaciÃ³n fue confirmada por autoridades municipales.

Las autoridades informaron que el incidente ocurriÃ³ alrededor de las 15:30 horas, cuando la embarcaciÃ³n realizaba un recorrido turÃ­stico en la zona sur del puerto. De acuerdo con los reportes, la ballena emergiÃ³ de forma repentina y golpeÃ³ la lancha, lo que provocÃ³ que la turista perdiera el equilibrio y cayera dentro de la embarcaciÃ³n. Personal de ProtecciÃ³n Civil seÃ±alÃ³ que la mujer sufriÃ³ un traumatismo en la cabeza y muriÃ³ en el lugar.

La segunda pasajera, una turista de aproximadamente 55 aÃ±os, tambiÃ©n resultÃ³ lesionada por el impacto. Los paramÃ©dicos la estabilizaron y posteriormente la trasladaron a un hospital. Expreso reportÃ³ que la mujer presentaba golpes en la cabeza y permaneciÃ³ consciente durante la atenciÃ³n.

Autoridades de Puerto Vallarta confirman deceso y operaciÃ³n de rescate

El director de ProtecciÃ³n Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Jorge Misael LÃ³pez Muro, dijo a medios locales que la embarcaciÃ³n operaba en su ruta habitual y que el choque ocurriÃ³ sin previo aviso. IndicÃ³ que la lancha permaneciÃ³ navegable despuÃ©s del impacto y que los tripulantes solicitaron apoyo de inmediato.

Elementos de ProtecciÃ³n Civil, PolicÃ­a Municipal y personal del cuerpo de guardavidas acudieron al punto luego de recibir la alerta. A su llegada, confirmaron el fallecimiento de la turista estadounidense. El cuerpo permaneciÃ³ dentro de la embarcaciÃ³n hasta que personal del Servicio MÃ©dico Forense realizÃ³ el levantamiento correspondiente. La FiscalÃ­a del Estado abriÃ³ una carpeta para documentar el incidente.

Los reportes preliminares seÃ±alan que la embarcaciÃ³n privada se dirigÃ­a hacia una zona frecuentada por visitantes que buscan actividades recreativas en el mar. TambiÃ©n indican que las condiciones del clima eran favorables y que la tripulaciÃ³n mantenÃ­a su trayecto regular.

Inicio de temporada de ballenas y navegaciÃ³n turÃ­stica en la regiÃ³n

La temporada oficial de avistamiento de ballenas en la regiÃ³n del PacÃ­fico central inicia en diciembre, cuando los cetÃ¡ceos llegan a las costas de Jalisco y Nayarit para su ciclo reproductivo. Las embarcaciones turÃ­sticas aumentan su actividad en estas fechas, aunque el recorrido en el que viajaban las turistas no formaba parte de un tour de avistamiento segÃºn los reportes.

El accidente reactivÃ³ la presencia de cuerpos de emergencia en la zona costera sur del puerto, donde cada aÃ±o se registra un incremento de navegaciÃ³n recreativa. Las autoridades marÃ­timas revisaron la embarcaciÃ³n despuÃ©s del impacto y reportaron que la estructura mostrÃ³ daÃ±o moderado sin riesgo inmediato de hundimiento. Los responsables de la lancha quedaron a disposiciÃ³n de las autoridades para proporcionar informaciÃ³n sobre el trayecto, las condiciones de navegaciÃ³n y el protocolo que siguieron tras el suceso.