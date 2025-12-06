Vinculan a proceso a presunto autor intelectual de homicidio de exdiputado de Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- Orlando Allan “N” fue vinculado a proceso para que se le investigue como presunto autor intelectual del homicidio calificado del exdiputado local panista Francisco Rojas Cano, ocurrido el pasado 30 de enero en el municipio de Cuautitlán.

Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que Orlando Allan “N” fue el encargado de ofrecer un pago económico a los autores materiales de la agresión ocurrida en las oficinas del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) ubicadas en la colonia San José de ese municipio, aunque no se dio a conocer el móvil del crimen.

Noticias Relacionadas Asesinan a exdiputado local panista en oficinas públicas de Cuautitlán Izcalli

Orlando Allan “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien determinó su vinculación a proceso, otorgó un plazo de cinco meses para el cierre de investigación complementaria, y ordenó implementar medida cautelar de prisión preventiva.

La oferta monetaria para asesinar al político, según la Fiscalía, se habría realizado a Omar “N”, alias “El Negro”, y a otro hombre en enero de este año en un restaurante del municipio de Cuautitlán Izcalli.

El mismo día de los hechos, elementos de la Policía Municipal detuvieron a Fernando “N”, alias “Oso”, y José Roberto “N”, alias “Vega”, por una falta administrativa, por lo que fueron puestos a disposición del Oficial Conciliador.

Después, la Fiscalía mexiquense encontró elementos que los relacionaron con este homicidio y ya se encuentran vinculados a proceso en el Centro Penitenciario y Reinserción Social de Cuautitlán.

A partir de las indagatorias, se determinó que la mañana del 30 de enero, los supuestos autores materiales Fernando “N”, José Roberto “N”, Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, y dos individuos más, se reunieron al exterior de un inmueble ubicado en avenida José María Pino Suarez, colonia San Francisco Tenopalco, en el municipio de Melchor Ocampo, para acordar cómo se trasladarían a Cuautitlán para cometer el ilícito.

Más tarde, a las oficinas del IFREM arribaron tres individuos, entre ellos Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, a bordo de una motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar N200, color blanco, con placas de circulación del estado de Jalisco.

Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N” ingresó a las oficinas, donde al tener a la vista a la víctima le habría disparado con un arma de fuego, ocasionándole la muerte.

Tras ejecutar el ilícito salió del lugar, donde lo esperaba “El Flaco”, quien realizó labores de vigilancia, y su otro cómplice apodado “El Gordo”, quien estaba a bordo de la motocicleta Bajaj. Los tres probables implicados huyeron del lugar y se trasladaron a otro punto donde subieron a una camioneta Chevrolet Traverse color blanco con matrícula del Estado de México.

El 6 de marzo pasado, la unidad fue visualizada y localizada en la colonia Ejido de San Mateo, en la colonia Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, cuando era conducida por un sujeto de nombre Brayan Omar “N”.

La Fiscalía mexiquense contaba con orden de aprehensión en contra de Tomás “N” por el homicidio del exdiputado; sin embargo, el avance en las pesquisas permitió identificar el nombre correcto del sujeto como Omar “N”, por lo que solicitó una nueva orden de aprehensión con los datos de identidad correctos.

Omar “N” y/o Tomás Alejandro “N” y/o Erik “N”, alias “Pancho Loco”, “El Chocorrol” y/o “El Riendas”, fue identificado como líder de un grupo delictivo con presencia en municipios del Valle de México dedicado a la comisión de delitos de alto impacto, como homicidio y extorsiones; utilizaba identidades falsas con el fin de evadirse de la acción de la justicia y había sido detenido por este homicidio desde el pasado mes de abril.