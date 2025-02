Civiles armados esposan y golpean a paramédicos de la Cruz Roja en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).– La Delegación Sinaloa de Cruz Roja Mexicana sufrió una nueva agresión la noche del viernes 31 de enero, cuando un par de socorristas, hombre y mujer, fueron detenidos por un grupo armado cuando se dirigían a brindar servicio a la colonia Lombardo Toledano, al norte de Culiacán.

El hombre fue esposado con cinchos y golpeado severamente, mientras que la mujer presentó un golpe contuso por un cachazo recibido.

La corporación ha denunciado al menos tres ataques durante enero: el primero, el jueves 20 de enero, cuando socorristas fueron amenazados por un grupo armado mientras se trasladaban a atender a un herido de bala.

El siguiente ocurrió durante el domingo 23, cuando un grupo armado disparó contra una ambulancia, rematando a una víctima de un atentado a tiros que iba a bordo del vehículo de rescate, y luego el martes 25 el despojo de una unidad de socorro en la zona norte de Culiacán.

La corporación ha lanzado desde diciembre una campaña de concientización sobre sus servicios, pidiendo al crimen organizado dejarles realizar su trabajo, cuyo fin es brindar atención médica a personas heridas, y no tomar bando para con ninguno de los grupos en disputa.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) señaló, a través de la Coordinación de Comunicación, que no tienen reporte al número de emergencia del evento, sin embargo, dieron a conocer que no tienen información si hay denuncia, pero explican que la atención no tenía qué ver con lesionados de bala, y por ese motivo la ambulancia no recibió acompañamiento de fuerzas de seguridad.

Por otra parte, la SSPE dio a conocer que el agente herido ayer durante un atentado en la zona de la Feria Ganadera sigue en estado grave, identificado con la clave de “R3”, luego de que un grupo armado lo emboscara junto a uno de sus escoltas, quien murió mientras recibía los primeros auxilios.

Además, del atentado en Mazatlán la tarde del viernes 31, se habla de cinco muertos y de una persona herida, la cual confirman es un menor de edad y habría sido víctima colateral del enfrentamiento.

La jornada de violencia del viernes dejó 9 homicidios dolosos en la entidad, siete de ellos en Mazatlán, distribuidos cinco en la ciudad y uno más en las comunidades de El Walamo y Villa Unión, respectivamente.