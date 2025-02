Renuncia general como secretario de Seguridad Pública de Tabasco; llega un policía federal

VILLAHERMOSA, Tab (apro).- El general brigadier Víctor Hugo Chávez Martínez presentó su renuncia como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, informó el gobernador Javier May Rodríguez.

La dimisión del militar se había adelantado desde este viernes en medios tabasqueños, pero fue hasta hoy que el mandatario confirmó la información.

May Rodríguez dijo que en lugar de Chávez Martínez designó a Serafín Toledo Lazcano, quien tiene trayectoria como policía en la Fiscalía General de la República (FGR).

Asimismo, nombró a Jesús Anaya Guerrero como comisionado estatal de la Policía Estatal de la SSPC; esta última plaza la ocupaba un coronel del Ejército.

En la conferencia de prensa donde el jefe del Ejecutivo local dio a conocer los nombramientos estuvo presente Francisco Javier Moreno Montaño, comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

May Rodríguez aseguró que el ahora ex titular de la SSPC "regresa a sus actividades en la Secretaría de la Defensa Nacional".

Afirmó que el nuevo secretario prestó sus servicios por más de tres décadas "en la entonces Procuraduría General de la República como policía judicial federal".

Dijo que fue comandante de la extinta Policía Judicial Federal (PJF) "en diversas entidades como Sinaloa, Michoacán y Guerrero".

También, comentó, fue jefe regional de la misma corporación en Tabasco y otras entidades.

En cuanto al nuevo comisionado de la Policía Estatal, dijo que tiene maestría en Seguridad Pública y por 28 años formó parte de la FGR.

"Vamos a continuar e intensificar los trabajos por la paz y seguridad del pueblo tabasqueño", aseguró el gobernador, y agregó que viene para Tabasco una etapa de inversión en materia de seguridad, tecnología en el C5, en equipamiento y capacitación.

El brigadier Chávez Martínez fue nombrado titular de la SSPC el 2 de febrero de 2024 por el gobernador interino Carlos Merino Campos, y el 27 de noviembre pasado fue ratificado por May Rodríguez.

A partir de que empezó la nueva administración, grupos delictivos colgaron mantas en varias ocasiones en las que pedían la destitución del ex jefe policiaco, con el señalamiento de que no había cumplidos un "pacto" con la delincuencia, pero May Rodríguez siempre lo defendió.

También la oposición se sumó a la demanda de su renuncia.