Armenta rechaza que incurra en nepotismo al dar cargo honorario a su hijo y darle promoción a su imagen

PUEBLA, Pue., 17 de febrero (apro).- El gobernador Alejandro Armenta Mier rechazó que el cargo honorario en tecnología que le ha dado a su hijo Alejandro Armenta Arellano, de 22 años de edad, se pueda señalar como nepotismo debido a que no recibe un sueldo.

No obstante, el hijo del mandatario ha tenido un papel protagónico en diversos actos gubernamentales, mientras que sus actividades y proyección personal son publicitadas de manera destacada en las páginas oficiales de la administración estatal.

Lo mismo se ha anunciado su participación en la producción de la película animada “Canas al Aire” con la participación de Belinda, que ha sido anfitrión de los coordinadores nacionales del proyecto del gobierno federal Onilia, que desarrollará un vehículo eléctrico y ha viajado a Mountain View, California con funcionarios estatales para visitar la sede de las empresas Google y Meta.

Latinus publicó el sábado una nota en la que advierte que el hijo del gobernador fue nombrado asesor en tecnología cuando acaba de graduarse en Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales. De hecho, aún no cuenta con cédula profesional.

Pero, el 12 de diciembre de 2024, dos días antes de que Armenta asumiera como gobernador, el joven creó la empresa Armentech junto con su hermana Blanca Cecilia Armenta Arellano, la cual tiene diversos objetos como el diseño y comercialización de sistemas, soluciones y productos, incluidos vehículos automotores, buques y aeronaves, hasta obra civil, consultoría de negocios, de gestión, tecnológica.

“Nepotismo sería que yo lo nombrara secretario, director o subsecretario de alguna dependencia; los cargos honorarios son sin sueldo”, expuso Armenta, quien arremetió contra el medio Latinus.

“Alejandro Armenta Arellano es asesor honorario, no recibe sueldo y está haciendo su maestría en inteligencia artificial y su tesis tiene que ver con la seguridad y la aplicación de inteligencia artificial en el uso de las videocámaras de seguridad que yo le encargué porque nos va a ayudar y si ustedes le preguntan a la maestra, a la doctora Celina (Peña Guzmán, secretaria de Humanidades, Tecnología e Innovación) cómo le ha ayudado mi hijo en las tareas que ha tenido, porque yo no lo voy a decir, yo no voy a decir que tanto ha contribuido, creo que para mí es muy importante que lo que está haciendo”.

Apenas el 10 de febrero, el hijo del gobernador, a quien se le identifica en los canales institucionales del gobierno estatal como Alex Armenta Arellano, fue el encargado de informar en la mañanera sobre el proyecto de convertir a Puebla como Centro Nacional de Diseño de Semiconductores que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

Igual, se da por hecho que sea parte de la comitiva de funcionarios que viajará a Suiza para conocer el Centro Europeo para la Investigación Nuclear.

Latinus comparó el nombramiento del hijo de Armenta con el que dio el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador a su hijo Gonzalo Alfonso “Bobby” López Beltrán, en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, “donde se convirtió en el emisario presidencial y tuvo voz y voto en las decisiones del proyecto aun cuando no era funcionario”.