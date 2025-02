Grupo armado asalta a 40 personas en restaurante de Tepoztlán, Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos 40 personas sufrieron un asalto al interior del restaurante ‘El Ritual’ en Tepoztlán, Morelos, la noche del miércoles 12 de febrero, mientras se llevaba a cabo un evento privado.

El atraco sucedió cerca de las 21:00 horas, cuando un grupo armado de entre 8 y 15 hombres ingresaron al lugar y amenazaron tanto a los invitados como a los trabajadores, gritando órdenes para que se tiraran al piso, de acuerdo con las víctimas.

Durante el asalto, que duró entre 20 y 30 minutos, los agresores despojaron a los invitados de sus celulares, dinero y otras pertenencias de valor. También se llevaron la caja fuerte del restaurante, la cual ya sabían dónde encontrar, explicaron testigos.

Los hombres rompieron las cámaras de seguridad, y apuntaron con pistolas. Además, golpearon a dos empleados del restaurante, para después huir en una camioneta tipo van negra y dos motocicletas.

A los pocos momentos, llegó la policía. Las víctimas señalaron que pidieron a los elementos de seguridad que fueran tras los delincuentes, sin embargo, no lo hicieron.

“Diez segundos después de que se arrancaron, la policía llegó y nos preguntaron ´si todo bien´. Les dijimos que sí, pero que los alcanzaran, pero obviamente no hicieron nada”, narró una víctima que pidió mantener su identidad anónima, en un audio difundido por Grupo Imagen.

Tanto en testimonios en redes sociales como en audios que se difundieron por varios medios de comunicación, las víctimas denunciaron que fueron amenazadas con armas largas. Tras el hecho violento no se reportaron lesionados.

Autoridades locales minimizan los hechos

Por su parte, el presidente municipal de Tepoztlán informó que está en comunicación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Morelos para esclarecer el asalto. Además, dijo que los asaltantes llevaban armas cortas, no largas, por lo que pidió evitar el pánico.

“Sí hubo armas de fuego involucradas, pero es importante aclarar que no fueron armas largas; fueron armas cortas. Con esto no queremos minimizar ninguno de los hechos que sucedieron, pero no queremos que se genere una situación de pánico en el municipio”, dijo en un video publicado en las redes sociales del Ayuntamiento.

En los comentarios, pobladores expresaron su indignación ante los dichos del presidente de Tepoztlán. La usuaria de Facebook Yizus Yizus escribió: “Lo bueno que no fueron armas largas, no hay que preocuparse, eran armas, pero no largas (…) Qué lamentable escuchar esto”.

Por su parte, Marcela L. Arizmendi publicó: “Muy poco atinado decir que no debemos alarmarnos al no haber sido armas largas, al final de cuentas la situación que se vive en el municipio es de inseguridad y falta de protección del gobierno para la ciudadanía, esperemos que tomen cartas en el asunto no solo para esclarecer los hechos, sino para realizar los ajustes pertinentes en materia de seguridad y tener resultados efectivos a corto plazo”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó el asalto, pero aseguró que el número de personas asaltadas en el lugar “no fue con la magnitud que se menciona en redes sociales”.