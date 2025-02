Reaparece el obispo Salvador Rangel y asegura que en Guerrero se produce el fentanilo

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El obispo emérito Salvador Rangel Mendoza reapareció públicamente y declaró que en Guerrero se produce fentanilo.

Entrevistado al concluir la misa principal en la catedral de Chilapa, Salvador Rangel dijo que la violencia que vive la entidad, como en la región de la montaña baja, se debe a los grupos de la delincuencia.

Rangel Mendoza (Tecalcatepec, Michoacán, 1946) estuvo al frente de la Diócesis Chilpancingo - Chilapa de 2015 a 2021 luego fue nombrado obispo emérito.

Ha sido duro crítico de las estrategias de seguridad de los gobiernos estatales del priista Héctor Astudillo y de la morenista Evelyn Salgado, así como del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y ha propuesto a las autoridades dialogar con jefes criminales para pacificar la entidad.

"Vengo de visita rápido y se siguen escuchando a nivel nacional e internacional los problemas de Guerrero.

"Básicamente los grupos de la delincuencia están provocando esto, ya la gente se enseñó a cometer actos ilícitos".

Dijo que, además de la violencia ordinaria, los grupos de la delincuencia tienen que ver mucho y señaló a los que producen fentanilo y hoja de coca.

"Estoy de acuerdo con (el presidente de Estados Unidos) Donald Trump, el fentanilo está matando a mucha gente en Estados Unidos, por lo menos 100 mil gentes al año, es mucho.



"Y queriendo o no, este fentanilo se esta produciendo en México y, sobre todo en Guerrero. La gente desconoce que aquí se produce una droga que se llama ‘China White’".



Trató de explicar el nombre de esa droga: "China, por el fentanilo de China, y Withe, por lo que sacan todavía de la amapola, es 50 veces más fuerte que la propia heroína", señaló.



Agregó que también se desconoce que Guerrero, la sierra sobre todo, se llenó de plantas de coca.



"La coca que se siembra en Perú y en Colombia ya la están sembrando en Guerrero", dijo.



Lo anterior, consideró, provoca la violencia en Guerrero.



"Estoy de acuerdo con el señor Trump, que van atacar a estos grupos que ya los declararon fuera de la ley. Ojalá también aquí en Guerrero les den una pasadita".



Luego expresó que es de conocimiento público que se ha comunicado con capos de la entidad.



"Por lo menos dos me dicen que no están de acuerdo con el fentanilo y, de hecho, ellos se encargan de anular a los vendedores, puesto que es una droga que mata.



"Estoy de acuerdo que sea atacado, porque se consume en México y en Estados Unidos".



Confió en que haya coordinación entre los dos gobiernos para combatir al narcotráfico.



— ¿Qué le diría a la gobernadora Evelyn Salgado sobre la violencia en Guerrero?



— Estoy de acuerdo. Sobre todo, el papá (el senador Félix Salgado), él sabe que está bien metido en estas cosas y cómo promovieron el voto de Morena (en las elecciones), apoyados con estos señores (del crimen organizado). A mí me consta, ojalá y aquí en Guerrero tengamos una limpia de todas estas maldades que nos están agobiando y sea realmente un estado con más futuro.



Sin pregunta de por medio, el prelado se refirió a la reforma constitucional que prohíbe el nepotismo y la reelección para las elecciones de 2027 y 2030.



"Ojalá que se quiten esas dos cosas, así el panorama político se limpiaría más", dijo.