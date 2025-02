Intervienen comisarías de Teocaltiche y Villa Hidalgo tras desaparición de ocho policías

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Las comisarías municipales de Teocaltiche y Villa Hidalgo fueron intervenidas por fuerzas estatales y federales, tras la desaparición de ocho policías de Teocaltiche y su chofer, anunció el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Desde este miércoles, las autoridades locales han intensificado la búsqueda, ya que indicó que existen posibilidades de que al menos cinco de los desaparecidos aún estén con vida. "Seguimos a la búsqueda porque lo que se ha confirmado hasta ahora es que probablemente cinco personas podrían continuar con vida", afirmó el mandatario.

En el contexto de esta situación, se encontraron 12 bolsas de plástico negras en el tramo carretero de Teocaltiche- Villa Hidalgo en la población de la Esperanza, que podrían contener restos humanos. Las autoridades realizarán pruebas forenses para determinar si están relacionadas con los policías desaparecidos.

Durante una entrevista, Lemus Navarro expresó su preocupación por la situación de inseguridad en la región Altos Norte, indicando que aún no se puede confirmar la muerte de los ocho elementos. "Aún no puedo confirmarlo. Tampoco podemos correr falsas expectativas. Todo parece indicar que se trataría de algunos de ellos, pero todavía no está confirmado por la propia fiscalía," agregó.

El gobernador también subrayó que se están indagando las razones por las cuales todos los policías viajaban en una sola unidad y si hubo alguna filtración de información sobre su trayecto. "Se está haciendo la investigación sobre todo para saber las razones por las cuales las llevaron a todos en una sola unidad", expresó.

Lemus Navarro refirió que el gobierno del estado coordinó esfuerzos con la Guardia Nacional y el Ejército para avanzar en la búsqueda de los elementos. "Desde el primer momento que fui enterado de este asunto, establecí comunicación primero con la Guardia Nacional y con el Ejército mexicano para hacer un trabajo coordinado en la localización de estos elementos", manifestó.

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad en la región, Lemus Navarro anunció la intervención de las policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo. "He tomado la decisión de intervenir las policías de Teocaltiche y de Villa Hidalgo... van a ser intervenidas en un trabajo coordinado," dijo. En sus declaraciones, también abordó la preocupante posible infiltración de los cuerpos policiacos por parte de grupos delictivos. "Es muy probable que las dos policías pudieran estar infiltradas, pero además defendiendo a un grupo delincuencial desde hace varias semanas," sugirió.

Lemus Navarro aseveró que el gobierno que encabeza tiene un compromiso con la seguridad en Jalisco, afirmando: "Como gobernador de Jalisco, no puedo dejar pasar esta situación como si nada hubiera pasado." Además, enfatizó la necesidad de tomar acciones contundentes: "Tenemos que tomar medidas duras, medidas que verdaderamente lancen un mensaje de que como Estado no nos van a doblegar nunca".

“Por el contrario, lo que tenemos que hacer es combatirlos a todos por igual", concluyó, reiterando que este evento lastima profundamente a la comunidad. "La verdad es que este evento duele mucho a Jalisco, y lo primero que quiero hacer es manifestar mi solidaridad con los habitantes de Teocaltiche, pero principalmente con las familias de estos elementos."

La Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública implementó un protocolo de revisión exhaustivo del armamento, licencia colectiva y resguardo de las comisarías municipales de Teocaltiche y Villa Hidalgo.

Para llevar a cabo estas acciones, se dispuso de un personal operativo en ambas localidades: 59 elementos en Teocaltiche y 48 en Villa Hidalgo. La vigilancia y supervisión de las comisarías serán responsabilidad de un contingente combinado de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Jalisco, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, quienes pondrán a disposición 100 elementos en cada municipio.