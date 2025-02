Aprehenden a “El Grande” por el homicidio de ocho guardias comunitarios de Coahuayana, Michoacán

MORELIA, Mich. (apro) .- La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Óscar Fernando “N”, conocido como “El Grande”, por su presunta implicación en el homicidio de ocho guardias comunitarios del municipio de Coahuayana.

El organismo de procuración de justicia informó, a través de un comunicado de prensa, que durante la investigación obtuvo datos de prueba que permitieron establecer la posible relación de Oscar Fernando "N" con los hechos, por lo que solicitó a un juez la respectiva orden de aprehensión, que fue ejecutada en reclusión porque el presunto responsable ya se encontraba preso por su implicación en otros hechos.

El suceso ocurrió el 24 de agosto de 2024 en la localidad de Salsipuedes, en la zona norte del municipio de Coahuayana, a la altura de la presa derivadora de Coahuayana, a aproximadamente 500 metros de los límites con el estado de Colima, por la localidad de Callejones, municipio de Tecomán.

Según la FGE los guardias comunitarios se encontraban realizando labores de vigilancia en un campamento ubicado a la entrada de la comunidad y “fueron sorprendidos por varios hombres armados que realizaron disparos de armas de fuego en su contra hasta privarlos de la vida; tras los hechos, los agresores se alejaron del lugar con rumbo desconocido”.

Las víctimas fueron identificadas como Uriel M., de 22 años; Mario Christian M., de 43; Luis Carlos C., de 19; Ángel Eduardo C., de 32; Francisco S., de 40; David M., de 29; Pedro C., de 31; y Peter Daniel T., de 43 años.

Los elementos fallecidos eran originarios de varias comunidades del municipio de Coahuayana, así como de la cabecera municipal.