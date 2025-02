Alcaldes de Hidalgo se van sin dejar recursos para deudas y sin pagar impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En Hidalgo, presidentes municipales dejaron sus cargos en septiembre de 2024 sin reconocer, durante los procesos de Entrega-recepción, todos los adeudos existentes. Debido a que tampoco dejaron recursos para cubrir los pasivos, esto generó un desbalance presupuestal. Antes de su salida, también omitieron pagos de impuestos retenidos a los trabajadores.

Lo anterior lo revelan los informes individuales de la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023, que la Auditoría Superior del Estado (ASEH) hizo públicos este 20 de febrero. Los dictámenes igualmente refieren que ediles heredaron obras con material deficiente, que no es el que se pagó a un precio superior, así como cargos duplicados y conceptos en infraestructura que facturaron más de una vez.

Entre los bienes faltantes, identificados tras la inspección, hay mobiliario de oficina y equipo de cómputo, al igual que recursos reportados como ayudas sociales y otros conceptos de los que no hay evidencia de beneficiarios.

En Singuilucan, situado al suroeste del territorio hidalguense, dentro de la región geográfica de los Llanos de Apan, se detectaron 17 millones 701 mil 960.12 pesos en laudos por pagar, ya que la administración en funciones encontró, después de la Entrega-recepción, datos sobre estos adeudos sin que se dejaran recursos en bancos para cubrirlos, lo cual consta en el acta circunstanciada ASEH/DGFSM/003/SIG/2023 del 22 de noviembre de 2024.

Singuilucan tuvo observaciones por 45 millones 810 mil 523.22 pesos y es el municipio al que la auditoría demanda la mayor comprobación.

Entre las inconsistencias halladas están 12 millones 147 mil 713.06 pesos porque, siempre con base en el dictamen del ente fiscalizador, el gobierno saliente de Marcos Miguel Taboada Vargas no enteró a la instancia respectiva sobre el pago de los impuestos retenidos al 31 de diciembre de 2023, ni dejo recursos para pagarlos.

A la administración, que lideró el edil emanado de Nueva Alianza, igualmente le demanda justificar 6 millones 853 mil 418.45 pesos que corresponden a impuestos sobre nóminas de 2017 a 2023, que se han incumplido.

Las observaciones continúan: 78 mil pesos porque no existe documentación que acredite qué fue lo que se compró, pero hay una póliza de egresos, C00575, de fecha 25 de abril de 2023, y una transferencia bancaria con número 275040 del mismo día.

En este municipio de 15 mil 142 habitantes, según el censo de 2020, tampoco justificaron 571 mil 94.80 pesos cargados en la partida Alimentación de personas; 106 mil 110 pesos en Refacciones; 423 mil 323.72 pesos en Ayudas sociales; 450 mil en Arrendamiento de maquinaria; 335 mil 304 pesos en Otros Arrendamientos; 165 mil 446 pesos en Mantenimiento de vehículos; 2 millones 609 mil 300.84 pesos en Gastos de ceremonial, y otro millón 163 mil 806.07 pesos en Ayudas sociales. En todos los casos, no hay evidencia que avale que el dinero fue usado para estos fines.

Asimismo, tampoco se acreditó que 100 mil 394.49 pesos fueran empleados en la remodelación del panteón municipal, entre otros faltantes.

En Tlaxcoapan, que fue gobernado por Jaime Pérez Suárez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ASEH observó 30 millones 382 mil 674.52 pesos. El 98.63% ($29,967,769.39) es por adeudos del municipio que se hallaron después de la Entrega-recepción; además, no estaban registrados en la contabilidad al 31 de diciembre de 2023.

Otros 211 mil 257.13 pesos son por recursos cargados como Conservación y mantenimiento menor de inmuebles que no se comprueban, así como 187 mil 648 pesos en la partida Gastos de orden social y cultural, ya que el municipio no presentó la lista de los apoyos otorgados, ni oficio de solicitud, por lo que no hay evidencias de a quiénes supuestamente se les entregaron.



Calculan mal impuestos y facturan obras más de una vez

A Tizayuca, el ente fiscalizador le requirió comprobar 29 millones 333 mil 286.15 pesos. Las principales observaciones se concentran en la Feria Regional Metropolitana 2023, en la que el municipio no captó 7 millones 380 mil 10 pesos por impuestos sobre los juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos electromecánicos accionados por monedas o fichas. En este sentido, los auditores indicaron que, además, el contrato TIZA/CAASMTZ/PS/44/2022 y el adendum TIZA/CAASMTZ/PS/44/2022 fueron firmados por una persona diferente a quien había sido contratada.

Otros 5 millones 66 mil pesos se requieren por esos dos contratos, ya que, de acuerdo con el dictamen de fiscalización, implican “la indebida realización de actos con la finalidad de delegar las funciones” que debía cumplir el ayuntamiento, entonces presidido por la morenista Susana Ángeles Quezada, ya que estaban relacionadas con impuestos sobre los juegos permitidos, espectáculos públicos, diversiones y aparatos electromecánicos.

De igual forma, la ASEH vio una “indebida realización de cambios que implican otorgar condiciones más ventajosas para el proveedor, comparadas con las establecidas originalmente, sin contar, en todos los casos, con el respaldo del Cabildo y la administración municipal.

En el mismo sentido, notificó un indebido financiamiento por 2 millones 368 mil 578.36 pesos a personas relacionadas con esos contratos.

Igualmente halló 8 millones 605 mil 146 pesos cargados a la partida de Otras prestaciones, sin que se conozca el motivo, aunado a que reclama 177 mil 662.86 pesos porque el municipio calculó incorrectamente la tasa anual del impuesto predial industrial, por lo que realizó un cobro inferior a lo establecido en la Ley de Ingresos vigente.

En Tepeapulco, también en la región de los Llanos de Apan, la auditoría refiere que después de revisar la Ley de Ingresos para el Municipio para el ejercicio fiscal 2023 y cotejar con pólizas de ingresos, cortes de caja, reportes de ingresos, relaciones de recaudaciones, fichas de depósito y recibos, encontró que hubo descuentos indebidos en impuestos sobre el patrimonio que alcanzaron 11 millones 299 mil 993.21 pesos.

En total, las observaciones en este municipio, que fue mandatado por la morenista Marisol Ortega López, sumaron 22 millones 733 mil 15.90 pesos; entre éstas se encuentran deficiencias en la pavimentación de concreto asfaltico en Av. Fernando de Alba Ixtlixochitl, en la Localidad de Fray Bernardino de Sahagún.

Lo anterior, porque la mala calidad de los materiales y la insuficiente compactación de la capa de soporte han ocasionado fallas estructurales en la carpeta asfáltica. Entre las fallas observadas se encuentran grietas de fatiga, grietas longitudinales y transversales, así como desprendimientos. Esos daños se estiman en 3 millones 985 mil 829.57 pesos.

Al no encontrar evidencia de que un servicio de reparto de agua potable a través de pipas fue realizado, aunque se otorgó el contrato MTH-009/2023 a una persona física, la ASEH observó 403 mil 100 pesos. En este caso, afirmó que sólo están los oficios de apoyo de los delegados de las colonias Del Trabajo, 18 de marzo, Pino Suárez, Calvario, Francisco I. Madero, Plaza Vieja, Dikona, 20 de noviembre, Sales y minerales, San Jerónimo, Delicias y Ampliación Pino Suárez, quienes pedían que se dotara de agua a los habitantes de estos lugares ante la carestía.

Tampoco se comprueban 349 mil 920 pesos que el municipio dispuso para “obras” que tenían como fin conseguir el nombramiento de "Pueblo mágico" en 2023; 543 mil 358.38 pesos en supuestos trabajos en pozos y línea de conducción de pozo a tanque de agua, ni 804 mil 764.17 pesos en servicios médicos que el ayuntamiento afirma que pagó.

Un millón 516 mil 674.62 pesos de los que no hay evidencia que se hayan empleado en instalación de diversos equipos y reparación de otros para los pozos de agua, así como un millón 794 mil 335 en trabajos extraordinarios presuntamente realizados, igualmente son requeridos.

Se van con primas y compensaciones

Al sur del territorio estatal, en la región del Valle del Mezquital, se encuentra Atotonilco de Tula. Representa el 0.59% de la superficie de Hidalgo y los habitan 62 mil 470 personas. En el último año del edil Jaime Ramírez Tovar (PAN-PRD), la auditoría detectó inconsistencias por 20 millones 165 mil 417.11 pesos.

El dictamen individual menciona una falta de documentación comprobatoria y justificativa de 5 millones 624 mil 179.17 en la partida de Sueldo base a personal eventual. En Indemnizaciones tampoco hubo documentales que justifiquen el destino de un millón 479 mil 492.80 pesos.

Otros 894 mil 382.78 pesos fueron etiquetados como Compensaciones, sin que tengan un aval para ello, y 850 mil 708.23 pesos en Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.

En ese último concepto hubo otro cargo 2 millones 957 mil 677.88 pesos, igualmente sin la documentación que evidencie los pagos realizados, así como el motivo y justificación; en tanto que otro millón 52 mil 103.50 pesos fue registrado como ayudas sociales que no se comprueban.

Medicinas, combustibles y aditivos, artículos para la construcción, cemento y productos de concreto son otros conceptos en los que las administraciones salientes incluyeron gastos que no se acreditan con notas de pago, facturas, inventarios ni más métodos de prueba.

En total, la ASEH observó irregularidades por 346 millones 135 mil 395.18 pesos en la tercera y última entrega de la cuenta pública 2023; de éstos, 200 millones 382 mil 98.88 pesos corresponden a 29 de 84 municipios hidalguenses; 118 millones 932 mil 293.73 pesos a organismos descentralizados municipales; 19 millones 757 mil 167.06 pesos a organismos descentralizados de la administración pública estatal y 7 millones 63 mil 835; 49 pesos al Poder Ejecutivo de Hidalgo, en lo que fue el primer año completo del mandato de Julio Menchaca Salazar.

Faltan bienes

Al revisar el inventario de bienes muebles actualizado de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Hidalgo, la auditoría detectó que no hay evidencia de 12 túneles de descontaminación y seis estaciones de desinfección, cuyo valor asciende a 4 millones 91 mil 872.56 pesos. Lo anterior quedó registrado en el acta circunstanciada número ASEH/DGFSE/003/OM/2023.

Asimismo, no se localizó una camioneta modelo 2013, número de serie WF0RS4HP0DJA50567, valuada en 679 mil 768.32 pesos. La unidad está registrada con el número de inventario 7664 y se entregó en comodato; no obstante, ese contrato en comodato expiró en el ejercicio 2020.

Doce bienes más que suman 289 mil 290.08 pesos, pero no especificados en el dictamen de auditoría, tampoco se encontraron bajo resguardo.

La ASEH igualmente identificó pagos en exceso por 161 mil 492.19 pesos en la obra “Construcción de andador en San Salvador en la localidad Caxux”, y otro por 56 mil 41.33 en la “Rehabilitación de pavimento asfáltico, Antigua Carretera México-Pachuca, colonia Santa Julia” por el sobreacarreo de los materiales producto de las excavaciones.

En tanto, en la "Construcción de tanque de agua potable en San Agustín Metzquititlán" reclama conceptos pagados no ejecutados por 113 mil 406.39 pesos en las partidas de estructura, herrería, tren de piezas especiales, rehabilitación de tanque, demasías y llegada de agua.

Pagos en exceso por 495 mil 900.83 pesos igualmente fueron detectados en la “Pavimentación de concreto hidráulico San Pedro Huilxoltitla hacia llano Grande, municipio Mineral del Monte”.