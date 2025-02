Feminicidio de Cecilia Monzón: Desestiman petición de López Zavala para ser juzgado en Toluca

PUEBLA, Pue., (apro).- En una audiencia celebrada este lunes, fue desestimada la solicitud de la defensa de Javier López Zavala de ser juzgado en Toluca por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón.

Tras este fallo, Helena Monzón calificó esta petición de la defensa como absurda luego de que el feminicidio de su hermana se cometió en Puebla y consideró que ésta es una de las "sinvegúenzadas" que quiere usar la defensa para dilatar el juicio del político marinista que ya tiene fecha para iniciar el 12 de marzo.

"Debido a que no hay multas por temeridad, no hay nada parecido, no hay tampoco la pérdida de colegiación para los abogados que abusan del procedimiento, así estamos respondiendo a cosas absurdas como que nos vengan a decir que, aunque Javier López está sentado en sala, en realidad es como si espiritualmente está en Almoloya y debe ser juzgado en el Estado de México", manifestó Monzón.

Explicó que la cuestión es tan clara que si el asesinato de Cecilia fue cometido en Puebla, tiene que ser juzgado en esta entidad y bajo sus leyes.

Por este tipo de estrategias, indicó, se ha alargado el juicio con el excandidato priista a la gubernatura de Puebla el cual lleva ya casi tres años.

"Las cosas que están pasando aquí obedecen a una única finalidad de la defensa que es que Javier López no enfrente el juicio que corresponde", subrayó.