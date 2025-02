Familiares de políticos, magistrados y funcionarios van a la elección judicial de Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Familiares de políticos y de los actuales magistrados del Poder Judicial del Estado, así como personas que son o se desempeñaron como funcionarios públicos aparecen en los listados de aspirantes elegibles para las candidaturas a jueces y magistrados locales.

Tras revisar que los aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales, los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial publicaron este martes 25 los listados de “personas elegibles” para ser candidatas a las 11 magistraturas y 36 cargos de jueces que se elegirán por voto popular el 1 de junio.

El comité de evaluación del Legislativo publicó una lista 117 aspirantes elegibles: 43 para magistraturas y 74 para jueces. Del Ejecutivo se dio a conocer una lista de 111 personas que cumplieron los requisitos, y el comité del Poder Judicial publicó un listado de 44 aspirantes, pero en ambos casos no precisan a qué cargos aspiran.

En las listas aparecen nombres de abogados, docentes universitarios y trabajadores en activo del Poder Judicial del Estado, pero salen a flote los nombres de familiares de políticos, de actuales magistrados y de personas que son o fueron funcionarios públicos.

Incluso, en los perfiles idóneos aparecen hijos de los propios integrantes de los comités de evaluación. Es el caso de Alfonso Valenzuela Cisneros y Silvia Priscila Esparza Rodarte, hijos de José Antonio Valenzuela Ríos y Silvia Rodarte Nava, quienes son integrantes del comité de evaluación del Poder Legislativo. Ambos aspirantes aparecen en las listas del Ejecutivo y del Judicial, pero no se precisa si aspiran por una magistratura o juzgado.

Entre los perfiles elegibles para las candidaturas a las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial resaltan los nombres de Hugo Gerardo Rivera Ortiz y Víctor Ovalle Rodríguez. El primero es hijo del magistrado Virgilio Rivera Delgadillo y el segundo es esposo de la magistrada Verónica Muñoz Robles. Ambos togados están en funciones en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En la lista de aspirantes propuesto por el comité de evaluación del Poder Legislativo figura José Manuel Peña Badillo, hermano del coordinador de la banca del PRI en la Legislatura local, Carlos Peña Badillo. Además, el aspirante es ex alcalde del municipio Río Grande y ex coordinador estatal de Educación Media Superior y Superior del gobierno estatal.

En esa misma situación están los aspirantes, que son hermanos, Patricio y Lucía García Tiscareño, quienes son cuñado y esposa del ex diputado priista Jehú Salas Dávila, quien se desempeñó como secretario de Gobierno durante la administración del gobernador Alejandro Tello.

Otro caso son los hermanos Eduardo Fernando y Martha María Noyola Núñez. Ella fue candidata a diputada local distrito 1 de la capital por el desaparecido partido estatal La Familia Primero. Él fue consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y se desempeñó como titular de la Comisión Estatal de Defensa del Contribuyente en el pasado sexenio.

En los listados de aspirantes elegibles hay funcionarios públicos como: Amparo Jáuregui Durán, directora del Instituto de la Defensoría del gobierno estatal; Osvaldo Cerrillo García, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal en la entidad, así como Martha Berenice Vázquez González, actual fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

También figuran como aspirantes a candidatos por las magistraturas José Ángel Yuén Reyes, actual magistrado del Tribunal de Justicia Electoral del Estado, y los actuales magistrados del Poder Judicial, Verónica Muñoz y Ricardo Hernández León, quien asumieron el pasado 5 de febrero el cargo tras ser designados por el gobernador David Monreal tras las renuncias de magistrados en la coyuntura de la reforma judicial.

Ricardo Hernández se desempeñó antes como coordinador general jurídico del gobierno de David Monreal, además ha sido consejero electoral local y asesor jurídico vinculado al monrealismo.

De los listados resaltan nombres de ex funcionarios como: Rey David Cortes Noriega, quien fue director del Registro Civil del Estado en el pasado sexenio priísta; Gabriel Sandoval Lara, ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa; así como Brenda Mora Aguilera y Carlos Casas Roque, ex consejeros del Instituto Electoral local.

También aparece como aspirante elegible Fátima Xóchitl Arroyo Encina, ex fiscal de delitos de Género de la Fiscalía zacatecana y Pedro Jasso Carrillo, ex titular del Instituto Municipal de Cultura de Guadalupe, municipio conurbado a la capital.

De acuerdo con la convocatoria de elección judicial, ahora sigue que los comités de evaluación de cada poder integrarán un listado de hasta 10 aspirantes para cada una de las 11 magistraturas en juego y de hasta 6 aspirantes por cada uno de los 36 cargos de juzgadores, y deberán remitir esas propuestas, a más tardar el 8 de marzo, al poder que correspondan.

A más tardar el 15 de marzo, los poderes elegirán, de las listas enviadas por los comités, a dos candidatos, un hombre y una mujer, para cada uno de los cargos. La Legislatura local deberá turnar, a más tardar el 18 de marzo, los listados definitivos de candidaturas a los Instituto Electoral Local y al INE para que transcurra la elección judicial.