Violencia en Tabasco, por "trifulca interna" para afectar al gobierno de Javier May: PAN

Javier May, gobernador de Tabasco. Foto: X / @TabascoJavier

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La dirigente del PAN en Tabasco, Kathia Bolio Pineda, aseguró que con el tema de la inseguridad se busca "desestabilizar" al gobernador Javier May Rodríguez, de filiación morenista.

En rueda de prensa, la panista lamentó que el miércoles asesinaran a una persona e hirieran a otra tras una semana y media, alrededor de 10 días, sin homicidios dolosos en la entidad.

Consideró que el problema de la violencia en la tierra del expresidente Andrés Manuel López Obrador "es una trifulca interna" para afectar a la administración de May.

“Y a nadie le conviene que al gobernador May le vaya mal", expuso.

Bolio Pinelo apuntó que, si bien en últimos días se ha registrado una disminución de la incidencia delictiva, pareciera que en Tabasco hay un toque de queda después de las 5 de la tarde.

La exdiputada federal se refirió al reciente cambio del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y dijo que el anterior encargado, el general Víctor Hugo Chávez Martínez, era "insostenible".

Aseveró que la inseguridad que se vive en la entidad es el reflejo de la lucha interna de grupos que buscan desestabilizar al gobierno de May Rodríguez.

En el PAN, indicó, se le va a seguir dando el beneficio de la duda al mandatario tabasqueño.

"Entiendo también, como mucho de ustedes lo saben, lo he leído en los medios locales, que esto es también una trifulca interna por desestabilizar al gobernador Javier May, y a nadie le conviene que al gobernador May le vaya mal, sobre todo para los que vivimos aquí en el estado", subrayó.

La postura de la dirigente del PAN causó sorpresa, pues en las redes sociales es la excandidata a la gubernatura de su partido, Lorena Beaurregard de los Santos, la política opositora que hace pronunciamientos en contra del mandatario tabasqueño.