Asesinan frente a su hijo a exdirector de Registro Civil de Manzanillo y a su esposa

COLIMA, Col. (apro).- Frente a su hijo de siete años, fueron asesinados Arturo Fabián Galván Birrueta, exdirector del Registro Civil del Ayuntamiento de Manzanillo, y su esposa, la psicóloga y educadora Rosa María Magdalena Frías Medina.

Con licenciatura en Filosofía y doctorado en Ciencias Sociales, además de encabezar la Oficialía del Registro Civil, Arturo Fabián Galván había sido secretario general interino del Ayuntamiento porteño, como parte del equipo de la expresidenta municipal Griselda Martínez Martínez, quien a su vez había sufrido dos atentados durante su administración.

Aunque el homicidio de la pareja ocurrió después de las 8:00 de la noche del domingo, hasta la tarde de este lunes las autoridades no habían difundido información oficial al respecto.

A través de su perfil en la red social Facebook, la exalcaldesa informó que Galván Birrueta y Frías Medina fueron “cobardemente asesinados mientras circulaban en su modesto automóvil” por la avenida Nautilus, entre la delegación de Salahua y Santiago, junto con su pequeño hijo de 7 años, quien “milagrosamente resultó ileso”.

El asesinato del exfuncionario y su esposa generó conmoción e indignación en algunos sectores de la entidad, que tras condenar lo ocurrido exigieron el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la justicia. Después de concluir su gestión en el Ayuntamiento, el pasado 15 de octubre, Fabián Galván había instalado un taller de herrería en Manzanillo y se dedicaba a ese oficio.

La expresidenta municipal Griselda Martínez, en un mensaje dirigido a su excolaborador describió a éste como “un gran ser humano, un funcionario honesto y de principios inquebrantables, el filósofo del gran equipo que fuimos, y un gran luchador social generador de conciencias, buen padre y compañero de vida de tú compañera a la que también los cobardes le arrebataron la vida dejando a tú pequeño hijo sin ustedes que tanto lo aman”.

Añadió: “Tus asesinos en su ignorancia no saben que la conciencia, los principios, la libertad, la verdad, la realidad y los anhelos de vivir en paz y ser felices no se pueden matar, no mueren. Son simplemente inmortales y se impondrán tarde que temprano”.

En tanto, el exsenador Carlos Sotelo García, tras expresar su tristeza e indignación calificó a Galván Birrueta como “la voz más crítica de la nueva administración municipal encabezada por Rosy Bayardo, de Morena, y del gobierno del estado que encabeza Indira Vizcaíno, también de Morena. Basta revisar sus publicaciones realizadas en las últimas semanas y días para concluir que es un asesinato con evidente sentido político. Arturo Fabián carecía de enemigos personales. Un buen hombre, estimado por quienes le conocían personalmente”.

En su perfil de Facebook, Sotelo comentó que “el escepticismo para el esclarecimiento de tan atroz crimen tiene sentido, con todo le demandamos al gobierno del estado y a su fiscalía, investigue y procure justicia”, además de que pidió protección y seguridad para Griselda Martínez y otros exfuncionarios que tienen a salvo sus derechos de organización y opinión, en la letra de la ley.

Por su parte, el diputado local Israel González, de Movimiento Ciudadano, condenó enérgicamente el doble asesinato y afirmó que las víctimas “realizaban una impecable labor en beneficio de los colimenses en sus respectivas áreas de trabajo”.

Manifestó: “Basta de ser tan indiferentes a tanta violencia e inseguridad que azota a nuestro estado; hago un llamado a la Fiscalía General del Estado de Colima para que investigue con seriedad y prontitud y lleve ante la justicia a los responsables”.

El Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima expresó también su “profunda tristeza y dolor” por la pérdida de “nuestra colega, amiga y gran profesional Rosa María Magdalena Frías Medina, así como de su esposo Fabián Galván. Este acto de violencia no solo ha privado a una familia de su futuro, sino que también ha dejado a nuestra comunidad herida e indignada”.

Mediante un pronunciamiento, la organización se solidarizó con los seres queridos de la pareja, “especialmente con su hijo, quien enfrentará las secuelas de este acto atroz. Como profesionales de la psicología, no podemos ignorar el impacto emocional y social que deja este tipo de violencia en las personas directamente afectadas y en toda la comunidad”.

Tras rechazar categóricamente cualquier forma de violencia, el colegio advirtió que “este trágico evento evidencia la necesidad urgente de reforzar las estrategias de prevención y atención a la violencia en nuestro estado. Es inaceptable que personas comprometidas con la verdad, la justicia y el bienestar común se conviertan en víctimas de un sistema que falla en protegerlas”.

El gremio de psicólogos exigió que las autoridades investiguen de manera transparente y efectiva estos hechos, y que garanticen justicia para las víctimas y sus familias, pero “más allá de la justicia punitiva, es momento de trabajar en soluciones integrales que transformen las condiciones sociales que perpetúan la violencia”.

El despacho de servicios psicológicos Razo Morales & Asociados, donde colaboró Magdalena Frías Medina, también lamentó la pérdida de “una mujer extraordinaria y su esposo” y señaló que “este acto de violencia nos confronta con una realidad dolorosa que no podemos ignorar. Como sociedad no podemos permitir que la violencia siga arrebatándonos a personas valiosas, a quienes trabajan cada día por el bienestar y la paz”.

Puntualizó: “Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a la justicia, a la solidaridad y a la construcción de un entorno donde la dignidad humana sea protegida y respetada. Recordar a quienes hemos perdido no es suficiente; necesitamos transformar este dolor en acciones que honren sus legados y prevengan más tragedias”.