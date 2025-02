Jesús Romero acusa de sicarios mediáticos a periodistas por crear “realidades ficticias de Oaxaca"

OAXACA, Oax. (apro).- El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, calificó de “sicarios mediáticos” a los periodistas y medios de comunicación que generan “realidades ficticias de Oaxaca o buscan crear un escenario artificial”, luego que el gobernador Salomón Jara Cruz fue exhibido frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con protestas, abucheos y descalificaciones a su “primavera oaxaqueña”.

El morenista que hizo su carrera política mediante el chantaje de una supuesta “lucha social” con bloqueos carreteros, plantones y tomas de oficinas, ahora, acusa a la prensa que cuestiona su incapacidad de que “viven de viejas glorias (y) quisieran volver a saquear el presupuesto público”.

Su enojo es porque los principales medios de comunicación nacionales destacaron la protesta de la saxofonista María Elena Ríos, quien se coló hasta el templete del acto de inauguración de la carretera Mitla-Tehuantepec que presidía Claudia Sheinbaum, para reclamarle al gobernador morenista:

“Presidenta, soy María Elena Ríos Ortiz, ¿me recuerda? Esto es todo lo que ha hecho el estado para difamarme porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy presidenta quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal (quien la atacó con ácido) ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador”, acusó.