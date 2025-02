Detienen a sujeto por agredir sexualmente a una joven en calles de Celaya (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de Guanajuato informó sobre la detención de un hombre, identificado como Federico Esteban “N”, quien presuntamente agredió sexualmente a una joven al morderla en el glúteo cuando ella estaba de espaldas, abriendo la puerta para ingresar a su domicilio, en Celaya.

La fiscalía estatal dio a conocer que el presunto agresor, de 45 años, ha sido puesto a disposición de un juez para que enfrente a la justicia.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el agresor circulaba por la calle en un vehículo tipo Tsuru blanco, aparentemente siguiendo a la joven. Cuando vio que se detuvo, bajó de su auto y, aprovechando que la víctima estaba distraída, se acercó por detrás y le mordió el glúteo. Momentos después el sujeto huyó en el mismo vehículo.

“No le vi la cara, lo vi agachado, me agarró... no sé si me quería morder o chupar porque sentí mojada la parte de atrás. Entonces grité, tiré mis cosas y mi vecino salió. Él se echó a correr y hasta se le cayó la gorra”, narró la víctima para un medio local de Celaya.

La agresión tuvo lugar el pasado domingo 2 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, afuera de la casa de la víctima, en la colonia Zona de Oro.

Tras ser víctima del ataque, la joven informó que acudió a la fiscalía para presentar una denuncia, e inicialmente las autoridades se negaron a darle seguimiento. Fue hasta que los videos de la agresión se volvieron virales que recibió apoyo para seguir adelante con el proceso, y dar con el agresor.

“En el módulo me dijeron que no podían hacer nada porque no hubo como tal un robo, una violación. Entonces me dijeron que no me podían ayudar. (…) Yo llevaba los videos para mostrárselos, pero ni siquiera hizo el esfuerzo por verlos, nada”, denunció la víctima en entrevista con Milenio.

Ahora que Federico Esteban “N”, presunto agresor, fue detenido podría enfrentar una sanción de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días de multa, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Guanajuato, que en el artículo 187 establece sanciones para quienes cometan abuso sexual.

En este caso, el proceso judicial determinará la responsabilidad de Federico Esteban “N” y la pena que enfrentará.

La Fiscalía general y el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses condenaron este hecho luego de que el video se hizo viral, aunque ambas instancias han omitido expresarse de igual manera ante feminicidios o desapariciones de mujeres.

Proceso informó que el mismo martes en que se viralizaron los videos, en la comunidad de Aldama, en Irapuato, el cadáver de una mujer en estado de descomposición fue encontrado por vecinos de la zona. Las autoridades no emitieron más información al respecto.