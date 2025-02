Presunto romance de Belinda y coordinador del gabinete de Armenta agita cúpula política en Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- La cantante Belinda estaría de noviazgo con José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier y sobrino del exmandatario Mario Marín Torres, según versiones que corrieron la tarde del martes y que no han sido desmentidas hasta este día.

Primero el programa de espectáculos Ventaneando publicó que la cantante había asistido a una boda en Huatulco, Oaxaca, el pasado fin de semana, acompañada de un político poblano quien sería su nuevo romance.

Además, divulgaron un video de la llegada de Belinda al aeropuerto de Puebla en un vuelo privado del cual descendieron siete pasajeros y se le ve a ella caminar acompañada de quien, según ese programa, sería su nuevo novio, aunque no identificaron el nombre del político.

Aquí el fragmento de Ventaneando. Aunque ahí no dijeron el nombre del político poblano novio de Belinda, le puedo confirmar que se trata de El Choco, José Luis García Parra, jefe del gabinete y coordinador de asesores del gobernador Alejandro Armenta Mier. pic.twitter.com/CPdpBgtiBu — Rodolfo Ruiz R. (@periodistasoy) February 4, 2025

Sin embargo, los medios locales de Puebla de inmediato detectaron que el acompañante era José Luis García Parra, “El Choco”, quien es considerado uno de los hombres más cercanos y de confianza de Armenta Mier y se le ubica como una de las piezas que, desde ahora, promueve el mandatario con miras a su sucesión.

#ÚLTIMAHORA ???? Se destapa el romance entre Belinda y José Luis García Parra “El Choco”, coordinador de asesores del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta@belindapop @JLG_PARRA @armentapuebla_ pic.twitter.com/ojwl2uTAM1 — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 4, 2025

Además, este supuesto romance explicaría las constantes apariciones públicas que ha tenido la intérprete en esta entidad en donde García Parra ha estado muy cerca de ella.

En la toma de protesta

La primera aparición pública que tuvieron juntos fue en la comida para celebrar la toma de protesta de Armenta Mier como gobernador, donde García Parra atendió personalmente a la cantante.

Luego, el 16 de enero, Belinda estrenó un nuevo video de su canción “La Cuadrada”, en colaboración con el cantante Tito Double P, que fue grabado en la ex Hacienda de Chiautla, en el municipio de San Salvador el Verde, en esta entidad.

Después de esto, el 22 de enero, el gobernador Armenta dio el claquetazo de inicio a la grabación de la película animada “Canas al Aire”, en la cual Belinda dará voz al personaje principal, y se promocionarán lugares de 15 pueblos mágicos de la entidad, bajo la dirección de Luis Sánchez.

Esta producción tendrá participación de las Secretarías de Turismo y de Cultura del Estado, así como de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tendrá una “colaboración honorífica” del hijo del gobernador, Alejandro Armenta Arellano.

También, ese día el mandatario anunció que la intérprete de “Captus” estará en Puebla para cantar el himno nacional cuando la boxeadora Gabriela, la Bonita, Sánchez, quien además es la Secretaria de Deporte y Juventud del Estado, defienda su título de campeona mundial.

La polémica del Audi

García Parra, de 45 años de edad, es el mismo que en agosto de 2023 generó polémica por ser propietario de un Audi R8, cuyo precio supera los tres millones de pesos.

En ese entonces, se desempeñaba como el coordinador de asesores de Armenta Mier en el Senado de la República y se cuestionó que su salario no le podría alcanzar para adquirir el ostentoso vehículo, además de contradecir la llamada “austeridad republicana” que pregonaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de este escándalo, García Parra renunció a su cargo como coordinador de asesores, pero reapareció públicamente en la campaña por la gubernatura al ser uno de los coordinadores, además de ser candidato a diputado plurinominal.

Aunque tomó posesión como diputado local, a los pocos días pidió licencia pues fue nombrado coordinador del gabinete y ha sido uno de los funcionarios más visibles en medios de comunicación y que encabeza más actos en el primer mes del gobierno de Armenta Mier.

El “indicado”

El supuesto novio de Belinda y sobrino político de Marín Torres fue secretario particular del hoy gobernador desde que éste fue titular de la secretaría de Desarrollo Social y luego cuando fue dirigente estatal del PRI, justo en el sexenio marinista.

En la campaña de 2024, también fue cuestionado públicamente por militantes de Morena, pues quien en ese entonces era su pareja sentimental, la ex priísta Graciela Palomares, resultó electa como candidata a diputada local, aunque no había participado en el proceso interno y no tenía ningún antecedente en el partido guinda.

Proceso pidió al equipo de prensa de Belinda información sobre los rumores que han corrido en Puebla de su relación con el político, pero hasta este miércoles no hubo respuesta y tampoco ninguno de los dos personajes ha salido a desmentir la versión.

En noviembre pasado, la cantante publicó en sus redes sociales el siguiente mensaje que levantó rumores sobre que ya había iniciado un nuevo noviazgo:

“Belifans, después de tantas decepciones al final encontré al indicado”, escribió en su cuenta de Instagram. “Nunca se conformen con cualquiera”.