Cuauhtémoc Blanco rechaza acusaciones y dice que es una campaña de persecución política en su contra

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Un día después de que la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo por tentativa de violación, el exgobernador ofreció una conferencia de prensa para asegurar que la acusación en su contra y otras más de presuntos desvíos de recursos, son “absolutamente falsas” y que forman parte de una campaña de persecución política.

“Ya estuvo bueno de que me agarren de pirata”, señaló el exgobernador de Morelos en la primera aparición pública que ha tenido en la entidad desde que dejó su cargo el 30 de agosto de 2024. Acompañado de su abogado y del exsecretario de Gobierno, Samuel Sotelo, ofreció una conferencia de prensa en un céntrico restaurante de Cuernavaca.

“Niego rotundamente el delito que se me imputa. A lo largo de mi trayectoria como deportista y servidor público siempre he actuado dentro del marco legal, respetando los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Las acusaciones en mi contra carecen de fundamento y son una muestra más de una campaña de difamación”, puntualizó el legislador.

Aseguró que en mayo de 2024 presentó una denuncia contra Nidia Fabiola por amenazas y extorsión, dado que le exigía un millón de pesos para renunciar a su cargo, pues trabajaba para su gobierno. No obstante, esta denuncia no aparece en los registros de la Fiscalía de Morelos, según la información disponible.

Luego, según su versión, Nidia Fabiola presentó en octubre de 2024 la denuncia en su contra por violación en grado de tentativa. “Resulta preocupante que, mientras mi caso ha avanzado rápidamente en sólo cuatro meses, muchas carpetas de investigación por violación permanecen rezagadas y las víctimas reales aún esperan justicia”, señaló.

Blanco Bravo evadió todo el tiempo las preguntas respecto a si estaría dispuesto a pedir licencia a la diputación para enfrentar el proceso en su contra como cualquier ciudadano. “Yo siempre les he dicho, primero tiene que llegar (la denuncia) al Congreso y ya que ellos (las y los diputados) decidan. Yo aquí estoy dando la cara, porque tengo la conciencia tranquila”, sostuvo.

Aseguró que las autoridades cuentan con su total disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y las denuncias en su contra, aunque pidió respeto a su integridad y a sus derechos.

“A los medios de comunicación, a las y los ciudadanos, quiero decirles con toda humildad, pero con la cara en alto: no temo enfrentar este proceso porque no he cometido el delito que se me imputa. Espero que las instituciones actúen con imparcialidad y sin dejarse influenciar por intereses ajenos a la justicia”, concluyó.