En el olvido, la desaparición de Servidor de la Nación en Temaxcalapa, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- En el olvido de la Secretaría del Bienestar y del gobierno de la morenista Evelyn Salgado, el Servidor de la Nación, Miguel Huerta Torres, cumplió dos años de haber desaparecido de manera forzada en su tierra Temaxcalapa, en el municipio de Taxco, denunció su familia.

Además, la Fiscalía de Guerrero se ha negado a realizar búsquedas en los lugares donde pudiera ser localizado desde el momento de su desaparición.

Y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Guerrero (CEEAV) les retiró desde hace siete meses el apoyo de dos mil pesos mensuales por concepto de despensa que les otorga la Ley General de Víctimas. La familia de la víctima continúa en el desamparo.

Miguel Huerta Torres, hasta el momento de su desaparición -el 28 de febrero de 2023- se desempeñaba como Servidor de la Nación.

En ese trabajo recorrió su pueblo Temaxcalapa y comunidades circunvecinas de Taxco para llevar los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además, gestionó obras para su comunidad y la región como la construcción de un Banco del Bienestar y de un Telebachillerato.

“Es un hombre que amaba mucho a su pueblo Temaxcalapa, se preocupaba que se actualizara y civilizara. Hizo muchas gestiones, no le importaba que la gente se lo agradeciera”, coincidieron familiares y vecinos.

Alrededor de las 5:40 de la tarde del 28 de febrero de hace dos años, Miguel Huerta, con su chaleco color beige y mochila de la Secretaría del Bienestar, entregaba a sus paisanos tarjetas de los programas sociales en la comisaría de Temaxcalapa.

Hombres armados llegaron a bordo de un taxi de Huixtac. Lo sacaron de la comisaría y lo llevaron a su casa. También se llevaron a una mujer y su hijo.

Afuera de su vivienda, frente a su esposa y su hijo de 8 años, lo sacaron, lo golpearon con brutalidad y lo volvieron a subir al vehículo para llevárselo.

Otro taxi con hombres armados estaba detrás de su casa. Fue la última vez que lo vieron.

“Llegó una mujer y dos taxis, uno atrás de la casa y otro en el portón. Lo bajaron con violencia y lo empezaron a golpear, me dijeron muchas cosas.

“En ese rato sentí mucho miedo, vi como lo estaban golpeando y se lo volvieron a llevar, ya no supe de él. Salí al otro día a buscarlo y pusimos la denuncia”, contó su esposa.

Jazmín Huerta, su hija, pospuso este viernes 28 de febrero una protesta afuera del Palacio de Gobierno, sede del ejecutivo estatal en la capital del estado.

Su intención era pedir una audiencia con la gobernadora morenista Evelyn Salgado para que apoye con recursos las búsquedas de su padre.

En dos ocasiones anteriores ya ha solicitado por escrito el respaldo de la mandataria.

“Jamás hemos recibido respuesta. Lo único que me dijeron es que me iban a canalizar a un área porque dijeron que no era un asunto relevante para la gobernadora y que ella tiene otros casos importantes que atender, pero del área nunca me llamaron”, aseguró la hija.

Jazmín Huerta acusó que la Fiscalía de Guerrero cometió omisiones. Una fue no buscar en los lugares donde pudiera estar su padre con vida días después de su desaparición.

La familia por su cuenta investigó y consiguió información que le hicieron llegar de manera formal a la fiscalía.

“Se entregaron las herramientas y datos del lugar donde se tenía que ir y realizar la búsqueda de manera inmediata porque era probable que mi papá se encontrara ahí. Por una u otra razón no realizaron esos actos de investigación”.

A dos años no se han realizado las búsquedas. El municipio de Taxco es controlado por una célula de la Familia Michoacana.

Por el caso hay tres personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición, pero siguen reservando su derecho a declarar por medio de amparos, después de dos años del hecho.

El delegado en la entidad de la Secretaría del Bienestar, Iván Hernández Díaz fue algo más que insensible. Desconoció la relación laboral con su trabajador porque dijo que Miguel Huerta no se presentó a renovar su contrato, a pesar de que ya se le había informado de su desaparición.

La familia esperó tres meses para promover la declaración de ausencia, pero el delegado del Bienestar les dijo que Miguel Huerta ya no era su trabajador.

Este viernes se inauguró un Banco del Bienestar que beneficiará a nueve comunidades del núcleo agrario de Huixtac, entre ellas Temaxcalapa. Miguel Huerta fue uno de los principales gestores.