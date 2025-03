Congreso de Guerrero "desaparece" iniciativas de ley en materia de desaparición forzada

CHILPANCINGO, Gro. (apro) .- Las dos iniciativas de ley en materia de desaparición forzada que fueron presentadas en el Congreso de Guerrero desaparecieron, informó a colectivos de familiares de víctimas la dos veces diputada federal y ahora diputada local por Morena, Araceli Ocampo Manzanares.

Socorro Gil Guzmán, líder del colectivo Memoria, Verdad y Justicia, tomó la tribuna del Congreso de Guerrero para exigir a los diputados que aprobaran la iniciativa de ley que presentaron en 2019 y 2021, pero que los líderes del Legislativo de Morena las habían mantenido en la congeladora.

Simplemente les dijeron que las dos iniciativas se extraviaron.

El miércoles 12 de marzo, colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, encabezada la morenista Araceli Ocampo Manzanares.

En el encuentro, la diputada les advirtió a los familiares de las víctimas que la iniciativa partirá de cero, debido a que las dos iniciativas elaboradas por organizaciones y expertos en 2019 (legislatura 2018-2021) y 2021 (periodo 2021 - 2024) “están perdidas”.

La última iniciativa, de acuerdo con representantes de colectivos, plantea autonomía y mayor presupuesto a las comisiones estatales de búsqueda y atención a personas desaparecidas, además la creación de un centro de identificación forense.

Al salir de la reunión Socorro Gil Guzmán del colectivo subió a la máxima tribuna de la entidad, minutos antes de iniciar una sesión.

Fue escuchada por la mayoría del pleno que ni se inmutó.

"Llevo seis años y tres meses buscando a mi hijo (Jhonatan Guadalupe Gil). Y no solamente a mi hijo, buscando justicia que también la hemos perdido, que no tenemos seguridad en la calle, que se llevan a nuestros hijos con la mano en la cintura", expresó.

Con un gallardete con la imagen de su hijo en las manos recordó que fue desaparecido por policías municipales de Acapulco, Guerrero, el 5 de diciembre de 2018.

En ese año, el municipio de Acapulco era gobernado por la magistrada Adela Román Ocampo, postulada por Morena.

“Terminó la carrera de Derecho, tenía tantos sueños, ilusiones, proyectos, de salir adelante, de cambiar el futuro tal vez de su madre que vivía en un cuarto de cuatro por cuatro pagando renta.

“Un día por defender a su amigo que lo estaban obligando a vender droga se llevaron a los dos. Al amigo de mi hijo lo torturaron y lo asesinaron. De mi hijo es la hora que no sé nada, no lo he podido encontrar".

Aseguró que Jhonatan fue subido a una patrulla de la policía municipal y nunca más se volvió a saber de él.

En las investigaciones la Fiscalía de Guerrero, acusó la madre, desapareció todas las pruebas.

También reveló que fue amenazada y forzada a desplazarse de Acapulco, por cuatro años, por el miedo de que se llevaran a otros integrantes de su familia, como le advirtieron.

“He ido a los cerros a desenterrar a más víctimas. He visto el dolor y el terror de desenterrar cuerpos debajo de la tierra, esperando encontrar a mi hijo ahí en un puño de huesos".

Consideró inhumano lo que viven las madres y que, además, el gobierno del estado les niegue “2 mil miserables pesos”, que cada mes les debe de entregar por concepto de despensa.“Dura más una mentada de madre que esos 2 mil pesos que les dan a las familias”.

Explicó que los colectivos, cuyos integrantes son en su mayoría mujeres, botean para cubrir los gastos de las búsquedas.

Los perpetradores frenaron sus vidas el día que se los llevaron, declaró.

Socorro Gil cuestionó a los diputados ahí presentes: “¿Qué han hecho ustedes por las familias de las víctimas? No han querido aprobar la Ley general de desplazamiento forzado, nos niegan los recursos y nos niegan las búsquedas”.

Qué pena da que se les hayan salido de las manos la seguridad de todo el estado, lamentó.

“Tenemos que pedir varillas prestadas, palas, picos para ir a buscar porque no tenemos el dinero que nos hace falta. No estoy aquí por gusto, el Estado me obligó a buscar a mi hijo, a hacer el trabajo que les toca a las autoridades”. Señaló que el Estado es omiso, negligente e incompetente ante esta la grave situación que se vive en la entidad.

“Ni la gobernadora (Evelyn Salgado) ni la presidenta (Claudia Sheinbaum) cuando se presentó en diciembre en Acapulco habló del tema de la desaparición forzada”.

Agregó que, en su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las madres buscadoras como impostoras y negó que hubiera tantos desaparecidos en México.

“Aun cuando hay un registro nacional con más de 100 mil personas desaparecidas, mi hijo fue uno de ellos, a quien el presidente lo volvió a desaparecer.

La primera vez lo desapareció la policía, después la fiscalía y luego el presidente”, concluyó.

Al concluir el pronunciamiento de la madre, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el diputado de Morena, Jesús Urióstegui García y el presidente de la Mesa Directiva, el legislador del PRI, Jesús Parra García, entraron al plano para iniciar la sesión como si nada hubiera pasado.

David Molina Rodríguez, representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, informó que desde el 2018, colectivos de la entidad y expertos en el tema elaboraron la ley de desaparición forzada para el estado de Guerrero y al siguiente año inició su gestión en el Congreso local.

Sin embargo, desde esa legislatura encabezada por el diputado Alfredo Sánchez Esquivel y en otro momento por la actual diputada federal Yoloczin Domínguez Serna, así como la actual presidida por Jesús Uriostegui, todos de Morena (los dos últimos del grupo del senador Félix Salgado y su hija, la gobernadora Evelyn Salgado), han sido burlados, ignorados y engañados.

Los diputados de la actual legislatura, en su mayoría de Morena, se han reunido en dos ocasiones con los colectivos, pero para darles largas.

Fue hasta el miércoles que les dijeron que no había ninguna ley de desaparición en su poder, sin dar alguna explicación más que el extravío.

En la entidad hay un registró histórico de 2 mil 500 desaparecidos.

En la víspera, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, la morenista, Araceli Ocampo Manzanares, presumió que presentó una iniciativa para que los maestros reduzcan tareas a sus alumnos para que no se estresen.