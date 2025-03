Fiscalía decomisó horno crematorio en Reynosa, denuncia su propietario; niega que sea ilegal

REYNOSA, Tamps. (apro).- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado decomisaron un horno crematorio presuntamente clandestino, propiedad de la funeraria El Shaddai, según informó en conferencia de prensa su dueño, Jorge Fuentes.

El propietario aseguró que la información proporcionada por el colectivo de búsqueda Lazos Unidos por Encontrarlos, sobre la existencia de un crematorio ilegal en el ejido La Retama, es imprecisa, ya que el establecimiento opera dentro del marco legal.

Explicó que el crematorio se encontraba fuera de servicio debido a un proceso de construcción y afirmó haber comparecido ante la fiscalía para acreditar la propiedad tanto del terreno como del horno.

Asimismo, denunció que el decomiso se llevó a cabo sin una orden de cateo ni una explicación por parte de las autoridades.

"Entraron a mi terreno sin mostrarme ningún documento, sin darme la cara ni explicarme por qué se llevaban el horno. Los soldados que estaban ahí no me dejaron entrar a mi propia propiedad", declaró.

Rechazan declaraciones de vocero

El gobierno del estado, a través de la Fiscalía General de Justicia y la Vocería de Seguridad, negó la existencia de campos de exterminio en la entidad y calificó como irresponsables las declaraciones de los integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos.

El vocero de seguridad, Jorge Cuéllar Montoya, aseguró que el colectivo está aprovechando el caso de Jalisco para magnificar lo ocurrido en Reynosa.

Ante estas declaraciones, Edith González, presidenta del colectivo, expresó su indignación y rechazó que se busque desvirtuar los hallazgos:

"Es indignante que digan que no existen campos de exterminio cuando tenemos pruebas en poder de las autoridades. No nos estamos aprovechando de nada; no hemos encontrado uno ni dos, sino 19 sitios con restos óseos de personas sacrificadas desde que iniciamos trabajos en 2019".

Fiscalía estatal reconoce hallazgos de restos óseos

Y aunque las autoridades negaron la existencia de campos de exterminio, reconocen que en la última semana se han encontrado por lo menos tres sitios con restos humanos.

El primero en el ejido San José y La Candelaria: "Con el acompañamiento del Colectivo Siguiendo tus Pasos, en una superficie de 40 metros cuadrados, se encontraron 20 restos óseos esparcidos, los cuales serán analizados para determinar si corresponden a una sola persona".

En el hallazgo del colectivo Amor por los Desaparecidos en Colinas del Real, confirmó que se identificaron 14 montículos de fragmentos óseos dispersos en un radio de 70 centímetros cada uno, en una superficie de 60 metros cuadrados".

Mientras que en el ejido San José y La Rosita señaló que: " con el apoyo del Colectivo “Siguiendo tus Pasos”, en un área de 50 metros cuadrados se ubicaron aproximadamente 60 piezas óseas que serán sometidas a análisis para establecer su origen".