“A México se le respeta”, responde Sheinbaum al próximo embajador de EU

COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, Chis. (apro).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió desde aquí al próximo embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien ante el Senado de su país no descartó acciones militares contra los cárteles mexicanos, incluyendo bombardeos: “A México se le respeta”, espetó la mandataria.

Luego de inaugurar la Universidad Rosario Nacional Castellanos en la tierra de la escritora, la primera sede fuera de la CDMX, Sheinbaum comentó al final de su discurso: “Nos ha tocado un momento especial, en esta negociación del gobierno de los Estados Unidos, una vez dije en una mañanera del pueblo y es mi convicción de que cuando una tiene claro sus principios, entonces no hay dificultad en poder dialogar con cualquier y los principios son muy sencillos:

“A México se les respeta, la soberanía del pueblo, la soberanía de nuestro país no se toca, México es un país libre independiente, soberano y democrático, eso significa con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, manifestó.

La presidenta dijo que habrá colaboración y coordinación, además de buena relación con el embajador.

Acompañada del gobernador Eduardo Ramírez, el secretario de Educación, Mario Delgado, la secretaria de Ciencia e Innovación, Rosaura Ruiz, y el hijo de la escritora Rosario Castellanos, Gabriel Guerra Castellanos, Claudia Sheinbaum habló también del proceso electoral judicial que tendrá lugar el próximo primero de junio.

“Hay quien dice que eso significa autoritarismo. ¿Cómo va a ser autoritario el hecho de que el pueblo elija? Todo lo contrario. Somos ejemplo de democracia en el mundo”.

Sheinbaum mencionó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos, es parte de la transformación que comenzó en 2018, y que implica que hoy las mujeres tengan mayores posibilidades.

“Llegamos todas, llegamos con nuestras abuelas que lucharon por el derecho al voto, con nuestras madres que nos dieron su vida y nos abrieron brecha; llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas. Y en esos nombres de nuestras ancestras, de quienes lucharon antes que nosotras, está en grande el nombre de Rosario Castellanos, una mujer que nos sigue iluminando con sus letras y abrió el camino para que las mujeres mexicanas pudiéramos tener todas las posibilidades”.

Al recordar su pasado universitario, la presidenta dijo que su gobierno va a llevar educación pública y gratuita a todo el país.

“Para mí, inaugurar una universidad pública es algo que me llega muy hondo. Cuando tenía 15 años entré al Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ahí vi que había un movimiento de rechazados estudiantes que no habían podido entrar a la preparatoria. Desde entonces me involucré en la participación política, luchando para que todos los jóvenes mexicanos tuvieran la posibilidad de ingresar a la Universidad. Más tarde estudié física en la Facultad de Ciencias, también de la UNAM. Y en aquel entonces, en 1986, a un rector se le ocurrió cobrar cuotas; nos organizamos. Hoy la UNAM es gratuita gracias a los propios estudiantes”.

Rememoró: “Hubo un diálogo público, lo que no le concedieron a la generación de 1968. En aquel diálogo, las autoridades pensaban que muy rápido nos iban a ganar con argumentos. Decían que las familias ni los estudiantes no valoran la educación, porque era más barato comprar una cajetilla de cigarros que estudiar en la UNAM. Pero nuestro argumento arrollador ganó el debate: la educación no es una mercancía que deba pagarse, no es un privilegio para los que tienen dinero. La educación es un derecho establecido en el artículo tercero constitucional. Ahí se ganó que no hubiera cuotas en la UNAM”.

En su intervención, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que Chiapas cuenta con una generación de jóvenes que salen del bachillerato y que están pujando por continuar con sus estudios universitarios.

Por lo que la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos viene a sumar de manera significativa la infraestructura de la educación superior en el estado, y además honra a una de las mujeres más destacadas del mundo. “Para nosotros, esta escuela es un homenaje para todas las mujeres que han dado la lucha por sus derechos en los espacios de participación ciudadana”.

Alma Xóchitl Herrera, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, dijo que la Universidad contará con una matrícula inicial de casi mil estudiantes provenientes de 60 municipios chiapanecos, inscritos en 11 licenciaturas, una especialidad, un doctorado y dos maestrías.

Rosaura Ruiz, señaló por su parte que, en Chiapas, al menos uno de cada cinco estudiantes está inscrito en el nivel licenciatura. Aseguró que la dependencia a su cargo firmó diversos convenios con universidades públicas y privadas de todo el estado, con el fin de que estas instituciones apoyen a la Universidad Rosario Castellanos.

La científica explicó que los alumnos inscritos ingresaron no con un examen, sino con un curso propedéutico que los preparó para el modelo de esta universidad.

Magisterio acuerda con Sheinbaum una mesa de diálogo

La dirigencia de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación abordó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien bajó de su camioneta junto con el gobernador para atender a los maestros que le solicitaron desarrollar la Mesa Tripartita entre la presidenta, la Sección VII y el gobernador de Chiapas para atender sus demandas como la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la cancelación de la ley del ISSSTE del 2025, la abrogación de la reforma educativa laboral de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, entre otras demandas.

La mesa tripartita se convino instalarla en la Ciudad de México el martes 18 de marzo y, para ello, el magisterio está convocando a un paro de labores de 72 horas.