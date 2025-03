Colectivos no descartan que en Guerrero existan fosas clandestinas como la de Teuchitlán

CHILPANCINGO, Gro (apro).- Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas alertaron que, así como se encontraron fosas clandestinas en Teuchitlán, Jalisco, posiblemente haya lugares similares en Guerrero.

Ayer en la capital del estado más de cien familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y activistas realizaron una jornada de oración por las víctimas de violencia de Teuchitlán.

Revelaron que en el campo de reclutamiento en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, fueron localizados los restos de un joven desaparecido originario de la región de la Montaña y que el jueves fueron entregados a sus familiares, aunque no quisieron abundar en detalles.

Además, la madre buscadora Francisca Mayo Ramírez vio en una lista de personas que pudieron estar ahí el apellido Mayo, por lo que emprenderá la búsqueda de su hijo desaparecido una vez que terminen las diligencias de la Fiscalía de Jalisco.

A las 6 de la tarde, en la plaza Primer Congreso de Anáhuac, familiares de personas desaparecidas de diversos municipios se sumaron, dijeron, al dolor que viven familias en Jalisco y estados vecinos por el hallazgo del campo de reclutamiento, entrenamiento y posiblemente exterminio en un rancho en Teuchitlán, Jalisco.

De manera simbólica colocaron decenas de pares de zapatos, portaron fotos de sus seres queridos y prendieron veladoras en frente a la escultura El hombre hacía el futuro, del finado Víctor Manuel Contreras.

El lugar está en la fachada del edificio del Ayuntamiento, donde permanecen las letras gigantes en 3D con la palabra Chilpancingo con consignas, pintadas por mujeres el 8 de marzo, en contra de los feminicidios en la entidad.

Detrás está la entrada del Ayuntamiento de Chilpancingo con lonas de campaña del alcalde Alejandro Arcos Catalán, asesinado a seis días de asumir el cargo. "Promotor de la paz", dice uno de los altares instalados por ciudadanos.

En ese pequeño espacio de la plaza se sintetizó por dos horas la crisis de seguridad que vive la capital del estado, el sufrimiento de cientos de familias y la ausencia de las autoridades.

El sacerdote y director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia, Minerva Bello, Filiberto Velázquez, encabezó una oración. Foto: José Luis de la Cruz

Gema Antúnez Flores, del Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, expresó que se unen al luto nacional por los asesinatos de las personas en el rancho de Teuchitlán.

"Es mucho el dolor que sentimos porque llegamos a pensar que nuestros seres queridos pudieron haber sido ejecutados en ese lugar.

"Ya que se encontró un cuerpo de aquí del estado de Guerrero, el cual fue entregado ayer en la región de la Montaña, y nos unimos a ese dolor que está viviendo en estos momentos esa familia", dijo.

Al concluir el acto, Antúnez Flores dijo que después proporcionará datos del caso. Mencionó el asesinado en Veracruz de Magdaleno Pérez Santes, padre buscador. "Su único delito fue buscar a su hija, ¡qué injusticia!".

Alertó que muchos jóvenes son enganchados con promesas de empleo en otros estados, pero encuentran un infierno.

“Pedimos una plegaria para estas almas, que encuentren la luz perpetua", concluyó Gema Antúnez.

Francisca Mayo Ramírez, líder del colectivo Guerrero ni uno más, expresó que cuando vio un video del colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco al entrar al rancho Izaguirre se puso mal al recordar a su hijo Jonathan Munivez Mayo, desaparecido el 2 de noviembre de 2018 en Chilpancingo.

"Mi hijo desapareció aquí, pero no sé dónde lo voy a encontrar. Estaba viendo las libretas y ahí encontré un apellido, apellido Mayo, y la verdad desde esa fecha quisiera ser un pajarito para irme inmediatamente a ese lugar, pero no se puede porque la Fiscalia está haciendo su investigación".

Consideró un dolor profundo el que cargan las madres que no saben dónde están sus hijos.

"Así cómo encontraron fosas allá, posiblemente haya fosas aquí en el estado de Guerrero, solamente les pedimos a las personas que sepan dónde hay una fosa nos ayuden, porque posiblemente en ese lugar estén nuestros hijos".

Aseguró que la información que la ciudadanía proporcione será confidencial y anónima.

"Necesitamos el apoyo de la sociedad para que nos digan, porque si hay fosas, nada más que tenemos miedo de hablar" concluyó.

Exhortó a las personas que todavía no se han realizado pruebas de ADN recurrir a los colectivos para guiarlas.

El presbítero Filiberto Velázquez cuestionó: "¿Cuántos desaparecidos más tiene que haber para que el Estado reconozca esta terrible crisis?".

Una persona puede ser desaparecida muchas veces, dijo.

"Primero cuando se le priva de su libertad, por un reclutamiento forzado o por un engaño por una falsa oferta de empleo. Segundo cuando las autoridades no hacen su investigación y termina oculta de la tierra y de la verdad. Y en el último caso la borran de las estadísticas para tener una imagen de que México no es corrupto ni violento".

Esa realidad no pudo negarse porque un país más poderoso, los Estados Unidos, se lo dijo al Estado mexicano en su cara.

El flagelo de la desaparición va en aumento, alertó.

"No somos pesimistas, claro que deseamos que esto algún día cambie, nadie quiere vivir siempre en este infierno. Queremos ver un día donde no haya un sólo desaparecido, donde no haya un sistema judicial corrupto, donde no haya un sistema que no funcione para las víctimas", dijo el defensor de derechos humanos.

Al final de hizo un pase de lista de las personas desaparecidas. “iPresente, ahora y siempre!", exclamaron después de escuchar cada uno de los nombres y apellidos.