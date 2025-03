Familiares de víctimas de desaparición forzada realizan vigilia de luto nacional en Morelos (Video)

MORELOS (apro).- En Morelos, familiares de víctimas de la violencia y personas solidarias se sumaron a la vigilia de luto nacional para exigir justicia por las víctimas de desaparición forzada en Teuchitlán, Jalisco. Como símbolo de memoria y protesta, llevaron pares de zapatos y velas.

La protesta se llevó a cabo en el Centro Histórico de Cuernavaca, en la Plaza de Armas, sobre las escalinatas.

"Nos encontramos en duelo por un futuro que no será, por las risas de los desaparecidos que no resonarán. Estamos en duelo por los abrazos que ya no se darán, por los caminos que no recorreremos junto a ellos", expresó Edith Hernández, del colectivo Búsqueda de Familiares: Regresando a Casa Morelos.

Celia Salinas Maya, madre de Jessica Cerón Salinas —desaparecida en agosto de 2012, a pocos días de dar a luz—, reprochó que, en septiembre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional realizaron un operativo en la zona donde se localizaron restos óseos, fragmentos dentales y placas quirúrgicas, así como diversas pertenencias. Sin embargo, las familias denuncian que estos hallazgos fueron abandonados por las autoridades.

Las madres buscadoras, quienes participaron en el hallazgo, describieron el impacto del descubrimiento. “Vimos sus ropas, sus collares y mochilas regadas, como si su historia hubiera sido despojada de toda importancia. No eran solo objetos, eran fragmentos de su identidad”.

"Sentimos dolor porque nos arrebataron el futuro junto a ellos, una pena y melancolía por lo que pudo ser", expresaron. "Nuestros corazones siguen esperando su regreso, aunque sabemos que el futuro que soñamos con ellos ya no será posible”, agregó otra de las madres buscadoras.

Las madres, hermanas, hijas, esposas, tías y abuelas también hicieron un llamado a las autoridades para agilizar las investigaciones y garantizar el acceso a la justicia. Reiteraron su demanda de una reunión con la gobernadora Margarita González Saravia y el fiscal del estado, Edgar Maldonado, con el objetivo de abordar la crisis forense y la situación de las fosas de Jojutla, aún sin resolver.