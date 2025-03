Periodista acusa al alcalde de Cadereyta de expulsarla del Cabildo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reportera Ana Ronquillo denunció que el alcalde de Cadereyta, Nuevo León, Carlos Rodríguez, ordenó a la policía usar la fuerza pública para retirarla de la sesión de Cabildo para evitar que lo cuestionara sobre la compra de vehículos oficiales.

La periodista es dueña del sitio informativo “Brújula Noticias”, fundado en enero pasado, a través del cual transmitió en vivo el momento en el que intentó ingresar a la sala donde estaba el alcalde, lo que le fue impedido por dos personas, supuestamente funcionarios del municipio.

Posteriormente, una mujer policía escoltó a la reportera esposada, quien buscaba cuestionar al edil sobre el modelo y proveedor de 20 patrullas que el edil entregó como nuevas.

Carlos Rodríguez emitió un comunicado en el que rechazó haber ordenado el uso de la fuerza pública para desalojar a la periodista.

“De acuerdo a las versiones de nuestro personal de seguridad, la periodista Ronquillo se vio involucrada en un conato de discusión verbal con terceras personas, por lo que tuvo que ser retirada por una mujer policía hacia la planta baja del edificio”, explicó.

“Quiero señalar que al momento de dicha acción me encontraba en mi oficina atendiendo los pendientes diarios por lo que no me enteré hasta después de los hechos ocurridos, los cuales repruebo y no estoy de acuerdo en la forma en que sucedieron”.

Agregó que ordenó a la Contraloría Municipal y a la Secretaría de Seguridad Pública para la revisión del protocolo efectuado por la elemento de seguridad y se proceda conforme a derecho.