Rocío Nahle: Dinero que Arturo Castagné deberá pagar por demanda irá a la sierra de Huayacocotla

XALAPA, Ver. (apro).- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, anunció que los 14 millones de pesos que el empresario Arturo Castagné Couturier deberá pagarle por concepto de daño moral y difamación serán destinados a la sierra de Huayacocotla.

Tras conocerse la sentencia emitida por la jueza Yuriria Zoraya López Gaspar, del Juzgado Sexto en el Séptimo Distrito Judicial de Veracruz, Nahle destacó que el proceso legal se llevó a cabo conforme a derecho y envía un mensaje contra la violencia de género.

“Todo el dinero irá a la sierra de Huayacocotla; esto no es por un tema económico, es porque quien violenta sabe que tiene que pagar, que no quede inmune ni impune, tiene que dar la cara”, declaró la mandataria.

Subrayó la importancia de no normalizar la violencia y de recurrir a las instancias legales: “Las mujeres no tenemos que normalizar la violencia, hay instancias en México, se lleva tiempo, a mí me llevó ocho meses una denuncia”.

Nahle instó a las mujeres a defenderse con las herramientas legales disponibles y a exhibir a los agresores: “Este caso demuestra que quien violenta debe pagar y que no quedará impune”.

La resolución judicial se originó por publicaciones que Castagné realizó durante la campaña electoral, en las cuales difundió información considerada falsa sobre el patrimonio de Nahle y presuntos actos de corrupción cuando ella se desempeñaba como titular de la Secretaría de Energía.

La jueza determinó que el empresario incurrió en “conductas ilícitas que produjeron un daño moral” a la gobernadora, al difundir información sin sustento legal.

Rocío Nahle reiteró que su objetivo no es económico, sino enviar un mensaje a las mujeres para que hagan valer sus derechos: “Espero que nunca más se repita un caso así para ninguna mujer”.

Por su parte, Arturo Castagné ha declarado que no se retractará de sus señalamientos y que continuará presentando pruebas de sus denuncias contra la mandataria estatal.